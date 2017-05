Stuhr lebt den großen Traum

Stuhr - Von Arne Flügge. Nein, zur Meisterschaft wird es nicht mehr reichen. Vier Spiele vor Saisonende hat Fußball-Bezirksligist TV Stuhr sechs Punkte und 32 Tore Rückstand auf Spitzenreiter STK Eilvese. Stuhrs Trainer Stephan Stindt trägt es mit seinem typischen Humor.

„Klar werden wir noch Meister. Eilvese verliert jetzt gegen Bassum, dann noch gegen Sulingen. Wir hauen alles weg und holen dabei die 32 Tore auf . . .“ Sicher kann so etwas passieren, doch Stindt hält sich dann doch lieber an die Realität: „Wir wollen den zweiten Platz bis zum Schluss verteidigen.“ Denn der könnte am Ende noch zu einer Aufstiegs-Relegation berechtigen.

Bei sieben Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten SV Heiligenfelde „fehlen uns noch zwei Siege, um unser Ziel zu erreichen“, meint Stindt, der schon jetzt von einer „ganz tollen Saison“ spricht. Mit der Chance auf die Vizemeisterschaft als größtem Erfolg seit Jahren, auf den „die Jungs richtig stolz sein können“. Und der noch das Tüpfelchen auf dem „i“ erfahren kann: Sollte aus der Oberliga Niedersachsen keine Mannschaft in die Landesliga Hannover absteigen, würde es zu Relegationsspielen zwischen Teams aus den verschiedenen Bezirksligen um den Aufstieg in die Landesliga kommen.

„Das wäre natürlich ein Traum, und wir würden uns freuen, wenn wir noch diese zwei Spiele bekommen würden“, erklärt Stindt, „mein Trainer-Kollege Christian Meyer und ich haben da richtig Bock drauf. Und auch die Mannschaft ist heiß auf eine eventuelle Relegation.“ Spielausschussvorsitzender Thorsten Schuschel erklärt: „Zum jetzigen Zeitpunkt steht aber noch nicht fest, ob es eine Relegation geben wird. Wir müssen erst abwarten, was aus der Oberliga runterkommt. Und das kann sich bis zum letzten Spieltag hinziehen.“

Daher beobachtet Stindt die Oberliga-Tabelle ganz genau. „Ich denke, das macht derzeit jeder bei uns“, räumt der Trainer ein. Momentan belegen FT Braunschweig, SVG Göttingen, TB Uphusen und BW Bornreihe dort die Abstiegsplätze. Keines der Teams würde in die Landesliga Hannover absteigen. Gut für Stuhr. Allerdings ist der HSC Hannover noch akut gefährdet. Ein Kandidat für die Landesliga Hannover.

„In der Oberliga sind nur noch drei Spieltage zu bestreiten. In drei Wochen wissen wir mehr“, so Stindt. Sicherlich sei träumen erlaubt, „aber wichtig ist, dass wir jetzt unsere Hausaufgaben weiter machen, die restlichen sechs Punkte holen, damit wir am Ende nicht die Deppen der Nation sind.“ Vorsichtshalber haben Stindt und Meyer ihre Spieler aber schon mal gebeten, nicht gleich nach der Saison Urlaub zu buchen. „Es wäre bitter, wenn es zu einer Relegation kommen würde, und wir nicht die beste Truppe hätten.“

Für die Landesliga gerüstet

Personell fühlt sich der TV Stuhr für die Landesliga gerüstet. „Wir haben keine Absagen und würden mit dem gleichen Kader spielen“, erklärt Stindt. Natürlich würde man nicht Nein sagen, „wenn uns noch ein guter Spieler über die Füße läuft und Bock hat, für den TV Stuhr zu spielen.“ Der Verein würde aber weiterhin kein Geld an Spieler zahlen. Das widerspräche der Philosophie des TV Stuhr, macht der Trainer deutlich.

Also lebt Stuhr in den kommenden drei Wochen erstmal seinen Traum weiter. Und mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten Landesberger SV soll der erste Meilenstein gesetzt werden. „Landesbergen hat zuletzt fast alles gewonnen. Das wird absolut kein Selbstgänger“, warnt Stuhrs Trainer. Seine Mannschaft müsse einen richtig guten Job machen, um am Ende auch erfolgreich zu sein. Klappt das, „ist hinterher noch genug Zeit, sich die Oberliga-Tabellen anzuschauen“.

Es fehlen: Fabian Bischoff, Fynn Rusche (beide privat verhindert), Andre Kück (Nasen-OP), Lennart Bischoff (Urlaub).