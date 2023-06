Rehdens Ex-Coach Stefan Stuckenberg: Lebensretter bei Ü60-Niedersachsenmeisterschaft

Von: Malte Rehnert

Bei der Niedersachsenmeisterschaft der Ü60-Fußballer in Papenburg hat Stefan Stuckenberg Mitte Juni einen Spieler reanimiert und ihm damit wohl das Leben gerettet. Der ehemalige Coach des Regionalligisten BSV Rehden schildert eindringlich seinen Notfall-Einsatz, der für ihn nicht der erste war. Bei dem Turnier, das nach dem Zwischenfall fortgesetzt wurde, belegte der Twistringer Andreas Schultalbers mit seinem Team aus Goldenstedt Platz drei - und erhielt (mal wieder) die Auszeichnung als bester Torwart

Papenburg – Der eine bekam schon wieder eine sportliche Auszeichnung, der andere rettete ein Menschenleben: Für zwei Fußballer – im Kreis Diepholz einst als Trainer aktiv – war die Niedersachsenmeisterschaft der Ü 60 in Papenburg Mitte Juni ein Turnier, das sie ganz sicher nicht vergessen werden. Der Twistringer Andreas Schultabers wurde zum besten Torwart gewählt. Stefan Stuckenberg, Ex-Coach des BSV Rehden in der Regionalliga, leistete einem Spieler der SG Bergen/Belsen/Hermannsburg Erste Hilfe und verhinderte mit seinen Reanimationsmaßnahmen vermutlich dessen Tod.

Er war sofort zur Stelle: Der ehemalige Rehden-Coach Stefan Stuckenberg (links) – hier mit Michael Wessel – leistete einem Spieler bei der Niedersachsenmeisterschaft der Ü 60 in Papenburg Erste Hilfe. © krüger

„Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen können das, die anderen nicht“, meint Stuckenberg mit Blick auf die Beatmung und Herzmassage, die er durchgeführt hatte: „Ich bin in solchen Momenten quasi eiskalt und mache es einfach.“ Für den 63-Jährigen, der in Steinfeld ein Fitness-Studio betreibt, war es bereits der zweite Einsatz als Notfall-Helfer. „Vor 15 Jahren ist in einem meiner Kurse mal jemand umgekippt, den habe ich mit zwei Mitarbeiterinnen reanimiert“, erzählt Stuckenberg.

In Papenburg habe er sich mit seinen Teamkollegen vom TuS Engter in einer Spielpause in einem angrenzenden Wäldchen aufgehalten, um der großen Hitze zu entfliehen. „Dann sah ich, wie zwei Männer neben einem weiteren Mann standen, der auf dem Boden lag und sich nicht bewegte“, schildert Stuckenberg: „Ich bin dann intuitiv losgelaufen. Der Mann war komplett verkrampft, hatte die Augen verdreht. Ich habe dann angefangen, ihn zu beatmen und eine Herzmassage zu machen – erst alleine, dann kamen ein Sanitäter (Jürgen Buss, d. Red.) und mein Teamkollege Jürgen Gerneth, der Zahnarzt ist, dazu.“ Gemeinsam schafften sie es – auch mithilfe eines Defibrillators – den Mann am Leben zu halten, bis die Notärzte eintrafen und übernahmen. „Der Sanitäter hat mir später erzählt, dass der Mann stabil war und im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt wurde“, sagt Stuckenberg und fügt an: „Ich hoffe, es geht ihm wieder gut.“

Bester Torwart bei den Titelkämpfen der Ü 60: Andreas Schultalbers. © Privat

Absolut berechtigt: Der Niedersächsische Fußball-Verband bezeichnete das Retter-Trio in einer Pressemitteilung als „Helden“.

Die SG Bergen/Belsen/Hermannsburg stieg nach dem Vorfall um ihren Mitspieler aus dem Turnier aus, der Rest machte weiter. Andreas Schultalbers – früher Klasse-Keeper und später auch lange Coach beim SC Twistringen – schaffte es mit seinem Team Frisia Goldenstedt ins Halbfinale, schied dort aber im Neunmeterschießen gegen die SG Mörse/Heiligendorf aus. Das Spiel um Platz drei gewannen die Goldenstedter, bei denen auch der Twistringer Reinhard Funke als Gastspieler mitwirkte, im Shoot-out gegen den VfL Löningen mit 3:1. „Schulti“ war mit drei gehaltenen Schüssen der Matchwinner – und gleichzeitig (wie schon 2019 in Gifhorn) der stärkste Rückhalt im gesamten Turnier, das letztlich die SG Heidetal/Ilmenau gewann. „Es ist schon toll, dass ich wieder gewählt wurde“, sagt Schultalbers stolz.

Der 64-Jährige bekam einen Pokal und eine Urkunde, seine Mannschaft für Platz drei eine Trophäe in Form des Niedersachsen-Pferdes. Davon haben die Goldenstedter inzwischen einige. „Wir stehen in der Bestenliste sogar vor Hannover 96“, betont der Keeper. Die Vitrine im Vereinsheim ist entsprechend voll – und Schultalbers schmunzelt: „Das ist unser Pferdestall.“

Trainer? Stuckenberg will „lieber selbst ein bisschen kicken“ Vom 17. Oktober 2016 bis 3. April 2017 war Stefan Stuckenberg Trainer beim Regionalligisten BSV Rehden. Nur knapp sechs Monate mit 15 Spielen. Danach hat der 63-Jährige nicht mehr als Coach gearbeitet. „Ich kicke lieber selbst ein bisschen“, sagt er mit einem Schmunzeln. In Hollage (Ü 50) und Engter (Ü 60) ist er aktiv. Eine Rückkehr auf die Trainerbank schließt Stuckenberg nicht völlig aus, „ich bin aber nicht aktiv auf der Suche. mr