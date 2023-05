Rehden greift nach dem letzten Strohhalm: Arambasic plant Neues fürs Heimspiel gegen Jeddeloh

Dieses Duell aus dem Hinspiel gibt’s am Freitag nicht: Josip Tomic (r.) könnte nach abgeklungener Verletzung zwar wieder spielen, Jeddelohs Kasra Ghawilu l.) ist aber gelbgesperrt. Die Zwangspause des zehnfachen Torschützen kommt den BSV nicht ungelegen. © Krüger

Spiel eins nach Bekanntgabe der Trainerverlängerung: Chefcoach Kristian Arambasic will mit Fußball-Regionalligist BSV Rehden im Heimspiel gegen Jeddeloh punkten, um dem Abstieg doch noch zu entkommen. Die Startelf wird er dafür wohl umkrempeln.

Rehden – Alles wie immer beim BSV Rehden? Nein! Obwohl die Schwarz-Weißen und Kristian Arambasic auch in der kommenden Saison zusammen arbeiten, hat der Trainer des Fußball-Regionalligisten einige Neuerungen vor. Die ersten schon im Heimspiel am Freitag ab 19.30 Uhr gegen den SSV Jeddeloh. Arambasic kündigt Startelf-Veränderungen an, denn „einige Stammspieler, denen ich vertraut habe, sind ja teilweise mitverantwortlich für diesen April“, sagt der 45-Jährige mit Blick auf die vier Niederlagen und ein Unentschieden in jenem Monat zum Vergessen.

Im Hinspiel hat er uns ganz schön zerlegt.

Zweitens dringen aus dem Tabellenkeller bisher nie gehörte Töne Arambasics. „Wir gehen ohne Druck an die Aufgabe, denn es glaubt ohnehin kaum noch jemand an uns.“ Seine von ihm seit der Wintervorbereitung oft gepriesene Defensive sieht er nach den jüngsten späten Gegentoren nicht mehr als großes Pfund an, mit dem er im Abstiegskampf wuchern kann: „Also heißt es jetzt, das Visier hochzuklappen und zu versuchen, vorn etwas zu bewegen.“

Serhat Koruk und Rehden beenden Zsuammenarbeit

Serhat Koruk, die Anfang Januar verpflichtete große Sturmhoffnung der Schwarz-Weißen, wird weder am Freitag noch danach etwas für den BSV bewegen. Sein Vertrag wurde aufgelöst. Club und Stürmer kamen überein, „dass es für beide Seiten unsinnig wäre, weiterzumachen“, erklärte Arambasic. Nach seinem Autounfall im Februar sei es für den 27-Jährigen unmöglich gewesen, den Trainingsrückstand so weit aufzuholen, „dass er uns noch weiterhelfen könnte“.

Josip Tomic wieder eine Option

Anderen traut er dies eher zu. Etwa Alexander Schmitt, der nach seinem Muskelbündelriss am Freitag beim 0:2 in Havelse erstmals wieder in der Startelf stand. Als weitere Alternative fürs defensive Mittelfeld bietet sich zudem Josip Tomic nach überstandener Muskelverletzung an. Diese zwei Antreiber und viele andere „haben verstanden, worum es für uns jetzt geht“, setzt Arambasic auf die Einstellung, um gegen Jeddeloh „diesen letzten Strohhalm irgendwie zu greifen“.

Arambasic spricht von zwei Endspielen zu Hause

Also hat der Trainer die Hoffnung doch noch nicht aufgegeben? Nein, „aber wenn wir in diesen beiden Endspielen zu Hause nicht punkten, sind wir weg“, sagt er über das Duell am Freitag gegen Jeddeloh und am Mittwochabend ab 19.00 Uhr gegen Phönix Lübeck.

Rehdens Abstieg „wäre auch die Chance für einen Neuanfang“

Gehen hingegen diese Partien verloren und steigt der BSV ab, „tut uns allen das tierisch weh, aber es wäre auch die Chance für einen Neuanfang. Vieles hat sich im Verein schon zum Positiven verändert, nur das Sportliche ist auf der Strecke geblieben.“

Trotzdem oder gerade deshalb bleibt er dem BSV treu. „Es gab auch andere Anfragen, aber am Ende hat mein Herz gesagt, dass ich vor allem Friedrich Schilling und Sandy Röhrbein nicht im Stich lassen kann“, sagt er über den Club-Chef und den Sportvorstand.