Rehdens Wochenende: Strafläufe, Rückschläge und Fortschritte

Von: Cord Krüger

Nicht ganz ausverkauft: Rehdens Trainer Kristian Arambasic (l.) zählte zu einem erlesenen Kreis an Zuschauern im Gelsenkirchener Parkstadion. © Röhrbein

Bremen/Gelsenkirchen – Zwei Testspiel-Niederlagen, aber zwei unterschiedliche Stimmungslagen bei Kristian Arambasic: Nach dem 2:4 (2:1) am Freitagabend bei seinem Ex-Club FC Oberneuland war der Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden „sehr enttäuscht“, während des 0:4 (0:3) am Sonntag bei Schalke 04 II erkannte er aber „deutliche Fortschritte“. Vor allem mache es Spaß, Tony Lesueur in der Offensive zuzuschauen. Und er versprach: „Bis zum 4. Februar haben wir alle fit.“ Dann startet mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel II das Restprogramm der Liga.

FC Oberneuland - BSV Rehden 4:2 (1:2): Eine weitere Konditionseinheit gab’s am Freitag nach dem Abpfiff im Oberneuländer Sturm und Regen: „Da habe ich die Jungs noch mal 20 Minuten über den Platz gescheucht“, umschrieb der BSV-Coach die Strafläufe. Bremen-Liga-Spitzenreiter FCO sei „einfach gut und gallig gewesen“, lobte er das Team, das er vorigen Winter in Richtung Rehden verlassen hatte.

Feine Freistoß-Tore von Sindik und Tomic

Zu den positiven Aspekten zählte zweifelsfrei, dass der mehr als ein halbes Jahr verletzte Bocar Djumo erstmals in dieser Saison wieder in der Startelf stand. Der Stürmer hatte lange an einem Schienbeinbruch laboriert. Zudem spielte in Person von Kerem Sahan ein Fast-Neuzugang von Beginn an. Der Rechtsverteidiger war im Sommer seinem Trainer vom FCO zu den Schwarz-Weißen gefolgt, kam wegen eines Meniskusrisses aber nur zu vier Einsätzen.

Omar Sillah hatte die Platzherren nach einem „Fehler in der Verkettung“ (Arambasic) in Führung gebracht (14.), Lovro Sindik (19.) und Josip Tomic (33.) trafen jedoch mit sehenswerten Freistoß-Toren zur Halbzeitführung.

Nach der Pause fand Rehden laut Aussage seines Übungsleiters „gar nicht mehr ins Spiel“ – und der Regionalliga-Absteiger drehte die Partie: Daniel Hoffmann traf zum 2:2 (68.), Jonas Kühl mit dem 3:2 (78.) und Tom Trebin (82.) brachten Oberneuland auf die Siegerstraße.

Keeper Bahr verletzt sich beim 0:4 gegen Schalke II

FC Schalke 04 II - BSV Rehden 4:0 (3:0): Im mit 24 Zuschauern nicht ganz ausverkauften Gelsenkirchener Parkstadion dominierte die junge und gute Bundesliga-Reserve aus der Regionalliga West. Vor allem das 1:0 (15.) und 2:0 (25.) waren laut Arambasic „sehr schön“ herausgespielt, die beiden weiteren Gegentreffer (31./53.) bezeichnete er als „Gastgeschenke“: Beim 0:3 glitt dem noch angeschlagenen BSV-Keeper Ole Bahr der Ball durch die Handschuhe, beim 0:4 musste er nach seiner erneut aufgebrochenen Oberschenkelverletzung zusehen: Sahan unterlief ein Eigentor, weil Maciej Czyzniewski sieben Monate nach seinem letzten Spiel und der Pause wegen eines Kreuzbandrisses nicht mehr rechtzeitig an den Ball kam: Der Keeper, der seine Karriere beendet hat und nun als Co-Trainer des BSV arbeitet, hatte sich notgedrungen zwischen die Pfosten gestellt.

Die letzte halbe Stunde gefiel Rehdens Coach hingegen: „Da haben wir schnell umgeschaltet und hatten auch unsere Chancen. Unter anderem vergab Djumo den Ehrentreffer, „aber Bocar hat wieder einen Riesenschritt nach vorn gemacht“.