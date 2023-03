„Ärgerlich“: Vierter Barnstorfer Nicht-Antritt in der 1. Fußball-Kreisklasse - das sind die Konsequenzen

Von: Fabian Terwey

Der Barnstorfer SV sagt in der 1. Fußball-Kreisklasse zum vierten Mal in dieser Saison ein Spiel ab. © Terwey, Fabian

„Das ist ärgerlich und traurig“, sagte Timo Nowak. Der Trainer des Barnstorfer SV sah sich am Freitagmittag dazu gezwungen, zum vierten Mal in dieser Saison wegen akuter Personalnot ein Spiel in der 1. Fußball-Kreisklasse abzusagen. Diesmal betroffen: Das Abendspiel beim SV Barver.

Barnstorf - Konsequenz für Barnstorf: Eine 0:5-Wertung und eine 70-Euro-Geldstrafe, mehr aber nicht. „Erst wenn ein Team innerhalb einer Halbserie mehr als dreimal nicht antritt, kann es der Spielausschuss vom Spielbetrieb ausschließen. Ein Muss ist das aber nicht“, so der Spielausschussvorsitzende Ralf Segelhorst. Zu einem Barnstorfer Nicht-Antritt war es in der Hinrunde zweimal gekommen, in der Rückserie war es nun ebenfalls der zweite. Für das kommende Heimspiel gegen den TSV Bassum II (Freitag, 19.30 Uhr) hofft Nowak auf genügend Personal.