Nils Stoppelberg löst Torwart-Problem beim SV Barver: Keeper kommt aus Sankt Hülfe-Heede

Nils Stoppelberg schließt sich dem SV Barver an. Der 19-jährige Keeper wechselt vom abgemeldeten Fußball-Bezirksligisten TuS Sankt Hülfe-Heede in die 1. Kreisklasse. Im Team von Spielertrainer Jannik Kläning löst der 19-Jährige ein Torwart-Problem.

Barver – Der ambitionierte SV Barver aus der 1. Fußball-Kreisklasse hat einen neuen Torhüter. Nils Stoppelberg hat sich dem letztjährigen Tabellenfünften angeschlossen. Eigentlich wollte der 19-Jährige für den Bezirksligisten TuS Sankt Hülfe-Heede spielen, doch die Mannschaft wurde bekanntlich zurückgezogen. Jannik Kläning, Spielertrainer beim SV Barver, ist froh, dass er noch einen Torwart dazubekommen hat:

„Ich bin sehr zufrieden, dass Nils kommt, er hat Potenzial.“ Der 32-Jährige musste reagieren, denn Keeper Pascal Siebelts hat wegen massiven Rückenproblemen aufgehört. Und Schlussmann Florian Paschke steht aufgrund einer Knieverletzung (lädiertes Kreuzband und Meniskusschaden) vorläufig nicht zur Verfügung.

Mit einer Gastspielerlaubnis wirkte Stoppelberg, der noch in der Saison 2022/2023 zum Landesliga-Kader des TSV Wetschen gehört hatte, beim Samtgemeinde-Pokalturnier in Barver mit. Sein Debüt verlief vielversprechend, denn der SV Barver holte den Cup nach Siegen über den SV Dickel (1:0) und gegen die Altherren des SV Dickel (2:1). Torjäger Kläning hofft, dass er seinen neuen Torhüter zum Punktspielstart am Freitag, 11. August, gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II einsetzen kann.