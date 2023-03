Stojisavljevic ein starker Löwen-Leader

Von: Cord Krüger

Im Anflug zum Abschluss: Marko Stojisavljevic überzeugte bei den Löwen – ebenso wie sein Mittelmann-Pendant Andrej Kunz (r.) auf Neerstedts Seite. Doch Stojisavljevics sechs Tore reichten zum Sieg, Kunz' neun Treffer nicht. © ck

Wichtiger als der Derbysieg beim TV Neerstedt waren den Verbandsliga-Handballern der HSG Hunte-Aue Löwen die damit verbundenen zwei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Verdiente Punkte - dank griffiger Abwehr- und abgeklärter Angriffsleistungen, dank eines starken Keepers Peter Kowalksi und eines guten Mittelmanns Marko Stojisavljevic.

Neerstedt – Als die letzten 30 Sekunden auf der Anzeigetafel der Neerstedter Sporthalle herunterliefen, beließ es Marko Stojisavljevic bei einem behäbigen Ballvortrag im lockeren Trab. Er war ja schließlich schon genug gerannt an diesem Freitagabend. Und nun wusste der Rückraummann der HSG Hunte-Aue Löwen, dass seine Verbandsliga-Handballer diese zwei Punkte ganz sicher vom TV Neerstedt entführen würden. „Sehr wichtige Punkte“, atmete der verletzte Löwen-Spielertrainer Marko Pernar nach dem abgeklärten Auftritt seiner Handballer und dem ausgelassenen Kreistanz kurz nach der Schlusssirene tief durch.

„Spielmacher - das ist meine Position“

Großen Anteil an diesem 27:25 (16:10)-Erfolg hatte Stojisavljevic – nicht nur wegen seiner sechs Tore und guter Deckungsaktionen: „Marko hat klug Regie geführt“, lobte Pernar, der normalerweise selbst in der Rückraummitte die Kommandos gibt. Weil er aber an einem Knieödem laboriert und Mittelmann Silas Steinke ebenfalls wegen Kniebeschwerden nur am Ende zum Einsatz kam, durfte diesmal Stojisavljevic in der Mitte ran. „Spielmacher – das ist ja auch meine Position. Bisher war ich mehr auf der rechten Seite, aber in der Mitte läuft es besser für mich“, findet der 30-Jährige. „Und ich habe keine starken Schmerzen mehr in der Schulter“, erklärte er seinen überzeugenden Auftritt – wenngleich er versicherte: „Bei 100 Prozent bin ich noch nicht. Es wird noch besser.“

Stojisavljevic lobt Trainer Pernar: „Wir kannten jeden Weg des Gegners“

Das Lob des Trainers gab Stojisavljevic postwendend zurück – weil Pernar das Team passend eingestellt habe: „Unser System hat funktioniert, wir haben von Anfang an gewusst, welche Wege jeder Gegner geht.“

Peter Kowalski: Acht Paraden bis zur Pause

Zu Beginn war beiden Seiten jedoch die Nervosität in diesem Abstiegskrimi anzumerken: Ballverluste und überhastete Würfe führten dazu, dass erst nach zweieinhalb Minuten das erste Tor fiel – durch Stojisavljevic. Stefan Beljic legte zum 2:0 nach, doch der sprunggewaltige Rechtsaußen Max Hülsmann und TVN-Lenker Andrej Kunz sorgten bis zur achten Minute für eine 3:2-Führung. Es sollte die letzte dieser Art für den Rest der Partie bleiben. Und den Grundstein dafür legten die Löwen in der ersten Hälfte – dank aufmerksamer Deckung und eines starken Peter Kowalski mit acht Paraden bis zur Pause. „Ich bin gut reingekommen heute“, erklärte der Keeper seinen Auftritt: „Dass wir dann früh geführt haben, hat mir weitere Sicherheit gegeben“, erinnerte er an den 9:6-Vorsprung (15.) und das 12:8 (20.). „Irgendwann hatte ich dann nur bei wenigen Bällen das Gefühl, keine Chance auf den Ball zu haben.“

Spieler des Spiels: Marko Stojisavljevic Sechs Tore, gute Kommandos von der Rückraummitte, robust in der Abwehr. Zudem wahrte er in engen Phasen die Ordnung bei den Löwen.

Pernar gefiel am ersten Durchgang, „dass wir gut in der Abwehr und diszipliniert im Angriff waren. Wir haben unsere Aktionen lange ausgespielt. Da zahlt sich das Konditions- und Krafttraining aus, dass wir verstärkt betrieben haben.“ Auch Kowalski, für den am Ende 13 Paraden zu Buche standen, bestätigte: „Wir hatten gute Trainingswochen. Vielleicht hat uns das ja heute so weit gebracht, dass wir unseren Vorsprung über die Zeit gerettet haben.“

Verbandsliga Männer TV Neerstedt - HSG Hunte-Aue Löwen 25:27 (10:16) - Löwen: Kowalski, Biras - Lutz, Beljic (2), Wilkens, Steinke, Pishchukhin (5), Srederis (3), Lengauer, Stankovic (6), Abram (5/2), Stojisavljevic (6). Siebenmeter: TVN 2/2, Löwen: 3/2; Zeitstrafen: TVN 2, Löwen 3. Schiedsrichter: Carsten Kupski/Robert Oldenburg, ließen meist viel laufen, in hitzigen Derby-Szenen aber sofort zur Stelle – gute Leistung.

Tatsächlich gerieten die Löwen nach der Pause ein wenig ins Wanken, denn Neerstedt steigerte sich. „Unsere erste Halbzeit – grausig. Aber in der zweiten war es besser von uns“, bestätigte TVN-Trainer Andreas Müller. So arbeite sich sein Team auf 18:19 (40.), 22:23 (48.) und 23:24 (51.) heran. „Aber wir belohnen uns dann nicht“, ärgerte sich Neerstedts Torhüter Mike Krause, mit einem Dutzend Rettungstaten ebenfalls ein überragender Rückhalt: „Wir hatten ein-, zweimal die Chance, auf Unentschieden zu stellen. Aber dann sind abgewehrte Bälle von mir zur Seite oder in den Block geflogen, anstatt dass wir mal Tempogegenstöße hätten laufen können.“

So fielen die Tore anders – auf Neerstedts Seite meist kraftvoll durch Kunz oder auch mal mit Auge aus der zweiten Reihe vom neunfachen Torschützen. Auch Hülsmann lieferte manches Schmankerl – etwa sein 19:21 nach Ballannahme und Abschluss im Flug. Auf der anderen. Allemal sehenswert waren jedoch ebenso die Treffer von Stojisavljevic. „Er ist halt ein Fummler“, erläuterte Kowalski: „Mit seiner Technik kann er einiges bewegen.“