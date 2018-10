Stindt stellt die Qualitätsfrage

Almstedt - Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage im Heimspiel unter der Woche gegen SV Brigitta-Elwerath Steimbke (0:1) folgte für die Landesliga-Fußballer des TV Stuhr nun der nächste Dämpfer. Der Tabellenletzte unterlag im Kellerduell beim MTV Almstedt am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:0). Somit kassierte die Mannschaft des Trainergespanns Christian Meyer/Stephan Stindt bereits ihre neunte Niederlage im elften Spiel und bleibt mit vier Zählern auf der Habenseite weiterhin abgeschlagen Letzter. „Wir haben das Spiel eindeutig in der zweiten Halbzeit verloren, weil wir einen desolaten Fußball gespielt haben. Da muss man schon die Qualitätsfrage stellen“, zeigte sich Stindt nach dem Abpfiff tief enttäuscht: „Kämpferisch war es von meinem Team in Ordnung – keine Frage, aber uns ist einfach nichts eingefallen.“

Dabei zeigten die Gäste gerade im ersten Abschnitt der Partie eine gute Vorstellung. „Wir hatten nur in den ersten fünf Minuten etwas Probleme, da Almstedt mit hohen Bällen agierte, auf die wir uns erst einmal einstellen mussten“, berichtete Stuhrs Coach. Doch danach übernahm der Aufsteiger die Kontrolle und hätte in der 15. Minute in Führung gehen können. Doch Dimitri Steen traf nach einer Flanke von Adrian Herrmann den Ball aus fünf Metern nicht richtig, sodass er knapp am Tor vorbei trudelte. Nur neun Minuten später Chance Nummer zwei, doch diesmal schlug Steen aus rund elf Metern ein Luftloch. „Eine von den beiden Möglichkeiten hätte auf jeden Fall sitzen müssen, dann hätte das Spiel auch einen anderen Verlauf genommen“, mutmaßte Stindt.

Nach dem Seitenwechsel fehlte es den Stuhrern an Präzision. „Der letzte Pass in die Spitze kam einfach nicht an, das war schon Kreisklassen-Niveau von uns“, schäumte Stindt. So kam es, wie es kommen musste: Nach einem Ballverlust bei eigenem Einwurf startete der Gastgeber einen Konter über Luis Oberbeck, dessen Schuss von Stuhrs Schlussmann Daniel Bischoff abprallte, sodass Finn Mathiebe das Leder im Nachschuss nur noch über die Linie drücken musste (67.). Mathiebe war es auch, der nach einem Konter in der 87. Minute den 2:0-Endstand für die den MTV Almstedt besorgte. - jdi