Stindt: Wir müssen weiter gierig bleiben

+ Stuhrs Schlussmann Daniel Bischoff will seinen Kasten am Sonntag im Heimspiel gegen Ramlingen sauber halten. - Foto: Töbelmann

Stuhr - Nach dem ersten Sieg in der Landesliga vergangene Woche bei SV Iraklis Hellas (5:1) haben die Fußballer des Aufsteigers TV Stuhr Blut geleckt, wollen am Sonntag unbedingt nachlegen. „Natürlich würden wir gerne an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen, denn gewinnen macht deutlich mehr Spaß. Wir sind auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen“, lässt Stephan Stindt, der zusammen mit Christian Meyer das Trainerduo bei Aufsteiger Stuhr bildet, keine Zweifel aufkommen.