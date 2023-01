Sportlerwahl: Stillstand kennt Karwin nicht - Landesmeisterin der SV Kirchweyhe turnt seit 20 Jahren

Von: Daniel Wiechert

„Ein neues Übungsteil komplett zu beherrschen, ist ein mega Gefühl“, betont Alicia Karwin. © SV Kirchweyhe

Der Barren hat es Alicia Karwin momentan besonders angetan. „Irgendwie kann ich gerade ganz gut mit ihm“, sagt die 25-Jährige und lacht. Das ist das Gute am Kunstturnen: Bei vier Geräten kann man sich immer wieder neu- und umorientieren. Wenngleich es am Ende bei Wettkämpfen auf das Gesamtpaket ankommt. Und dieses – bestehend aus Barren, Boden, Sprung und Balken – bekam Karwin im Mai sehr gut auf die Matten in Einbeck. Bei den Landesmeisterschaften (LK3/18 bis 29 Jahre) sprang die Athletin der SV Kirchweyhe auf Platz drei; und zwar mit einer Punktlandung: 49,400 stand bei Karwin als Endergebnis, 0,100 mehr als die sieben Jahre jüngere Emilie Cochet aus Nordhorn.

Kirchweyhe – „Der Wettkampf war mir schon ziemlich wichtig“, bekennt Karwin: „Gerade nach der Coronazeit, in der man ja auch teilweise gar nicht in die Hallen kam, war ich mega-happy, dann direkt wieder so einzusteigen.“

„Alicia ist eine super Teamplayerin“

Nicht nur wegen des Landesfinales in Einbeck im Mai war 2022 für Karwin ein sportlich erfolgreiches Jahr. Mit ihren Teamkolleginnen von der SV Kirchweyhe gelang ihr der Aufstieg in die Landesliga. Daran habe Karwin sportlich, aber auch menschlich einen großen Anteil, erklärt Trainerin Petra Kehlenbeck-Schirmer. „Alicia ist eine super Teamplayerin. Sie bringt ihre Stärken super in die Mannschaft ein, ist immer da, wenn mal jemand Hilfe braucht und freut sich unheimlich für andere.“

„Mit 25 gehört man ja schon eher zu den Älteren“

Karwin hat auch ein Herz für ihre Konkurrentinnen. Ein Stück weit hat sich da wohl eine Wettkampf-Milde entwickelt. „Mit 25 gehört man ja schon eher zu den Älteren“, sagt die Weyherin: „Mittlerweile zittert man noch mehr mit, freut sich, wenn besonders knifflige Übungsteile bei den Kolleginnen hinhauen.“

Sie weiß schließlich, welche Arbeit hinter den Elementen steckt. Seit nunmehr 20 Jahren turnt Karwin, und langweilig wird es ihr so schnell nicht. „Ich lerne immer dazu“, sagt sie, „ich hatte noch nie das Gefühl, dass da Stillstand ist.“

„Peak ist noch nicht erreicht“

Neben dem Wir-Gefühl im Verein mache dies den Reiz des Sports für sie aus. Die Motivation sei intrinsisch. „Wenn ich etwas übe und übe, und es dann beherrsche, will ich nicht auf diesem Stand bleiben. Ich will dann noch mehr dazulernen“, betont Karwin. Ihre Trainerin hat über die Jahre hinweg ähnliche Beobachtungen gemacht. „Wenn man Alicia Ziele setzt und ihr erläutert hat, wie sie dahinkommt, dann setzt sie sich direkt dran und will diese Elemente lernen“, berichtet Kehlenbeck-Schirmer: „Und wenn das nicht auf Anhieb klappt, bleibt sie immer am Ball und gibt nicht auf.“ Karwin turne an allen Geräten „äußerst souverän“, sagt die Weyherin: „Ihr Peak ist noch nicht erreicht, mit ihrer Einstellung ist da für sie noch einiges möglich.“ Karwin wird jedenfalls weiter ranklotzen: „Ein neues Übungsteil komplett zu beherrschen, ist ein mega Gefühl – und erst recht, es dann auch im Wettkampf zeigen zu können.“ So wie in Einbeck.