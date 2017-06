SV Steimbke II gewinnt NFV Kreispokal mit 3:1 Sieg über den TSV Eystrup

Marklohe - Überraschung perfekt: Außenseiter SV „Brigitta“ Steimbke II gewann gestern vor 1000 Zuschauern in Marklohe das Herren-Pokalfinale des NFV-Kreises Nienburg, bezwang Fußball-Kreisligist TSV Eystrup mit 3:1 (2:1).

Zum Matchwinner avancierte der Steimbker Jan Rieckhof, der alle drei Tore erzielte. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben, die Enttäuschung ist groß“, unterstrich Eystrups Innenverteidiger Roman Fiterer.

Eystrup bemüht sich erfolglos um den Anschlusstreffer

Das Endspiel begann mit einem Paukenschlag: Jan Rieckhof brachte im zweiten Versuch die Steimbker mit einem Volleyschuss aus elf Metern mit 1:0 in Führung (11.). Es kam noch besser für den Tabellenfünften der 1. Kreisklasse Nord: Stürmer Jan Rieckhof schloss einen Alleingang mit dem 2:0 (19.) ab, dabei umspielte der 28-Jährige auch noch Eystrups Torhüter Rene Rabe.

Das Team des Trainer-Gespanns Wolfgang Axmann/Daniel Schrader wirkte geschockt. Anschließend steigerte sich der Kreisligist. Saad Haso setzte einen 18-Meter-Freistoß an den Pfosten (21.). Die Eystruper bemühten sich weiter um den Anschlusstreffer, aber die finalen Aktionen blieben aus. Kurz vor der Pause hatte Angreifer Sufijan Haso Pech, als er aus neun Metern den Ball an den Pfosten schoss (44.).

Rieckhof hatte einen vierten Treffer auf dem Fuß

Nach dem Wechsel spielten die Steimbker clever weiter, machten die Räume eng und operierten mit einer Spitze. In der Endphase wurde es noch einmal spannend, als Fabian Rolf nach einer Linksflanke von Saad Haso auf 1:2 (71.) verkürzte. Nur drei Minuten später unterlief Eystrups Robert Fiterer ein Fehlpass. Jan Rieckhof nahm das Geschenk an und erhöhte per Lupfer auf 3:1 (74.).

Elf Minuten später zeigte Schiedsrichterin Liane Lindenberg (TuS Drakenburg) nach einem Foul an Eystrups Marwan Houra bereits auf den Elfmeterpunkt, nahm allerdings nach Rücksprache mit einem ihrer Assistenten ihre Entscheidung wieder zurück (85.) – ganz zum Ärger der TSV-Kicker. Kurz vor dem Abpfiff verhinderte Keeper Rabe noch einen vierten Treffer von Rieckhof (88.).

mbo