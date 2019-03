Steiler Sinkflug: Brinkum verliert 0:4

Neben der Spur: Die Brinkumer um Mittelfeldspieler Bastian Helms befinden sich in der Krise.

Bremerhaven – Der sportliche Absturz des Meisters geht weiter: Der Brinkumer SV hat gestern Nachmittag das Bremen-Liga-Spiel bei SFL Bremerhaven mit 0:4 (0:3) verloren. Es war die vierte Niederlage im fünften Spiel 2019 für die Fußballer von Dennis Offermann. „Wir spielen derzeit wie ein Absteiger“, sagte Brinkums Trainer unverblümt: „Die Mannschaft ist nicht in der Lage, alles rauszuhauen. Mir fehlt da der absolute Wille.“

Bereits nach 13 Minuten waren die Brinkumer gestern Nachmittag in Rückstand geraten. Eduard Kimmel traf nach Vorarbeit von Tommi Felker. Allerdings war dieser Treffer für die Gäste ziemlich bitter. Denn kurz zuvor hatte Dennis Rohmeyer die Riesen-Chance zur Führung, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an SFL-Keeper Maximilian Klobke. Im direkten Gegenzug traf Bremerhavens Goalgetter. In der 36. Minute erhöhte Sandro Felipa, ehe Kimmel noch vor der Pause auf 3:0 (39.) stellte.

In der Halbzeit reagierte Offermann, brachte Stürmer Joshua Brandhoff für Jakob Raub. Den ersten Torschuss hatten aber wieder die Gastgeber durch Arne Birreck (56.). Als dann Felipa nach Assist von Oleg Naumov zum 4:0 (69.) traf, war die Begegnung endgültig entschieden. „So langsam gehen einem die Erklärungen aus“, sagte Coach Offermann nach dem neuerlichen Negativerlebnis: „Es ist schwer nachvollziehbar, dass es die Mannschaft – gerade nach dem Spiel in der Vorwoche, wo sie eine 3:0-Führung leichtfertig aus der Hand gegeben hatte – nicht schafft, den Frust in Einsatz und Wille umzuwandeln.“

Für Brinkum gehen nun die Bremerhaven-Wochen weiter. Bereits am Freitagabend trifft das Offermann-Team auf den Fünften ESC Geestemünde, ehe es zum Schlusslicht OSC reist.

