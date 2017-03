Stegers Formkurve zeigt klar nach oben

BREMEN - Diese Niederlage macht Mut für die Zukunft: Obwohl Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen mit 1:3 beim 1.FC Saarbrücken scheiterte, konnten die Hanseaten mit hocherhobenem Haupt die Halle verlassen.

Schließlich zählt Saarbrücken in der Champions-League seit Jahren zum Stammgast, so dass die Grün-Weißen als klarer Außenseiter in die Partie hinein gingen. Und zunächst schien das Match auch den erwarteten Verlauf zu nehmen. Im Eilzugtempo setzte es nacheinander deftige Klatschen für Hunor Szöcs und Kirill Skachkav, womit Bremen ein frühes Ende drohte. „Bis dahin waren wir noch gar nicht im Spiel“, seufzte SVW-Coach Cristian Tamas – durfte sich anschließend dann aber über eine deutliche Leistungssteigerung der Gäste freuen. Zwar befindet sich Werders Nummer eins Bastian Steger nach langer Verletzungspause noch längst nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, doch gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska reichte es trotzdem zu einem souveränen Viersatzerfolg.

„Basti ist eben ein echter Anführer“, strahlte Tamas. Aber selbst Leader Steger konnte die Gesamtniederlage nicht im Alleingang verhindern. Dafür hätte es schon der Mithilfe seiner Teamkollegen bedurft. Doch die blieb aus. Klar, Skachkov zeigte gegen Tiago Apolonia, der kürzlich in der Champions-League sogar Dimitrij Ovtcharov in die Knie gezwungen hatte, eine prima Leistung – blieb am Ende jedoch einmal mehr glücklos. Hauchdünn mit 11:7 im Entscheidungssatz rettete sich Apolonia ins Ziel und fuhr so für Saarbrücken den 3:1-Siegpunkt ein.

Für Tamas kein Grund, den Kopf hängen zu lassen: „Mit ähnlichen Vorstellungen können wir noch den vorletzten Platz verlassen und ein oder zwei Ränge nach oben klettern. Gerade Basti Steger wird von Spiel zu Spiel fitter und erhöht unser spielerisches Potenzial beträchtlich.“ - drö