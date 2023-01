Steger schockt Gerassimenko: Tischtennis-Bundesligist Werder Bremen unterliegt Bad Königshofen knapp

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Bitter: Werders Kirill Gerassimenko musste nach einer 2:0-Satzführung noch in eine 2:3-Niederlage gegen Bad Königshofens Bastian Steger einwilligen. © IMAGO/Revierfoto

Viel bitterer geht es nicht: Obwohl Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen am Freitagabend gegen den TSV Bad Königshofen schon wie der sichere Sieger aussah, mussten die Hanseaten am Ende noch mit 2:3 passen und kassierten so im neuen Jahr bereits die dritte Niederlage im Abschlussdoppel.

Bremen – Anstatt die Bayern vom fünften Platz zu verdrängen, bleiben die Grün-Weißen somit Sechster und können aus eigener Kraft nicht mehr in die Playoffs einziehen. Bad Königshofen mit dem langjährigen Werderaner Bastian Steger, der an alter Wirkungsstätte auch von SVW-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald vor der Partie herzlich begrüßt worden war, darf weiterhin auf einen Platz unter den besten Vier hoffen. Was zu einem sehr großen Teil an Steger lag. Doch dazu später mehr.

Tischtennis-Bundesliga SV Werder Bremen - TSV Bad Königshofen 2:3: Gerassimenko - Zeljko 11:4, 11:13, 11:7, 11:1; Aguirre - Steger 2:11, 8:11, 8:11; Falck - Ort 11:6, 10:12, 11:7, 11:9; Gerassimenko - Steger 11:7, 14:12, 7:11, 15:17, 5:11; Falck/Pletea - Ort/Allegro 8:11, 11:6, 2:11, 8:11.



Zunächst schien indes die Bremer Taktik perfekt aufzugehen. Um Doppel-Weltmeister Mattias Falck ins Abschlussdoppel zu bekommen, hatte Trainer Cristian Tamas den Schweden an Position drei und Kirill Gerassimenko als Spitzenspieler aufgestellt.

Scheinbar auch die richtige Wahl, da der Kasache in vier Sätzen über Filip Zeljko triumphierte und Falck – nach einem Konter durch Steger – im Duell der „Makellosen“ Kilian Ort ebenfalls in vier Durchgängen die erste Rückrundenpleite beibrachte.

Vier Matchbälle abgewehrt

Damit nicht genug, legte Gerassimenko im folgenden Spitzeneinzel los wie die Feuerwehr, entschied gegen Steger die ersten beiden Sätze für sich und lag auch im dritten Durchgang auch schon mit 4:1 vorne. Bereits die Entscheidung? Nicht bei einem Kämpfer wie Steger. Trotz seiner 41 Lenze bekam der Ex-Nationalspieler die zweite Luft, schnappte sich nach atemberaubenden Rallyes den dritten Satz noch mit 11:7, wehrte danach dann in spektakulärer Manier satte vier Matchbälle ab und zwang Gerassimenko am Ende mit 11:5 im Entscheidungssatz in die Knie.

Ein unfassbarer Kraftakt, dem auch Bremens Manager Sascha Greber seine Hochachtung zollte: „Kirill hat eine überragende Leistung geboten, aber Basti ist halt immer noch absolute Weltklasse. Ihn hat man wirklich erst geschlagen, wenn man den letzten Punkt gemacht hat. Mein Respekt.“

Greber: „Hatten Sieg schon auf dem Schläger“

Okay, trotz der bitteren Niederlage von Gerassimenko waren die Norddeutschen beim Stand von 2:2 aber natürlich noch längst nicht geschlagen. Immerhin schlug Falck an der Seite von Cristian Pletea auf, während in Steger der beste Gästespieler auf der Bank Platz nehmen musste. Eigentlich also ein klarer Vorteil für die Hausherren. Doch Pustekuchen: Einmal mehr fehlte dem SVW im Abschlussdoppel das letzte Quäntchen Fortune. Das Bremer Gespann spielte zwar nicht schlecht, aber das TSV-Duo Ort/Martin Allegro halt einen Tick besser. So stand nach vier Sätzen für die Werderaner unterm Strich ein 2:3-Knockout, den Greber als „unfassbar bitter“ einordnete: „Das ist eine unglückliche Niederlage, die sehr weh tut. Wir haben eigentlich richtig aufgestellt, super gespielt und hatten den Sieg schon auf dem Schläger. Es ist mehr als unglücklich für uns gelaufen.“