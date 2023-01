Gollenstede greift wieder an

Von: Fabian Terwey

Greifen für den Barrier TC zum Schläger: Mannschaftsführerin Stefanie Gollenstede (von links), Nele Guder, Greta-Marie Bruns, Minou Erlewein und Finia Pfisterer. © terwey

Am Sonntag starten die Damen des Barrier TC in die Hallensaison der Tennis-Verbandsklasse. Nach Verletzung kehrt auch Mannschaftsführerin Stefanie Gollenstede wieder auf den Court zurück.

Barrien – Knieverletzung, Corona-Infektion und Nasennebenhöhlenentzündung: Stefanie Gollenstede hat ein bitteres Sport-Jahr hinter sich. Jetzt will die genesene Kapitänin der Tennis-Damen des Barrier TC wieder angreifen. Mit dem Heimspiel gegen den TC BW Emlichheim (22. Januar, 12.30 Uhr) startet ihr Team jetzt in die Winterrunden-Verbandsklasse.

„Ich habe große Lust, wieder zu spielen, ich war so gefrustet – das war nicht mein Tennis-Jahr“, sagt Gollenstede. In einem Match zum Ende der vergangenen Wintersaison hatte sich die 32-Jährige bei einem Richtungswechsel das linke Knie verdreht. „Was genau es ist, ist bis heute nicht klar“, sagt Gollenstede: „Es bestand lediglich der Verdacht auf eine Kapselentzündung. Ich habe das Knie soweit geschont, wie es eben ging.“ So verpasste die sie die komplette Sommersaison. Gollenstede unterstützte das Team teilweise von der Bank aus. „Im Oktober bin ich wieder richtig ins Training eingestiegen. Der Schmerz war zwar noch nicht 100-prozentig weg – das Knie tut im Ruhestand noch immer weh – aber Tennisspielen ging wieder“, berichtet die IT-lerin aus Stuhr. Vor Weihnachten erkrankte Gollenstede dann erstmals an Corona. „Anschließend hatte ich noch eine Nasennebenhöhlenentzündung“, berichtet sie: „Viel gespielt habe ich deshalb auch zum Jahresende nicht.“

Kader Finia Pfisterer, Greta-Marie Bruns, Jo-Ann Petke, Stefanie Gollenstede, Fabienne Comte, Minou Erlewein, Nele Guder, Leonie Pfisterer, Helene Flämig. Spielplan 22. Januar (12.30): TC Emlichheim (H), 4. Februar (16.00): SC Spelle/V. (A), 12. Februar (11.00): TC Dinklage II (A), 25. Februar (12.30): Epe/Malgarten (H), 4. März (12.30): TV Stadtwerder (H).

Wegen der fehlenden Spielpraxis ist die Mutter eines dreijährigen Sohnes in der Hallenrunde nun „nur“ an vier gesetzt: „Da habe ich nicht so den Stress.“ Weil auch ihre Teamkolleginnen in der Vergangenheit immer mal wieder mit Verletzungen zu tun hatten und einige Spielerinnen studiumsbedingt eingespannt sind, stellt sich die Mannschaft nun breiter auf. Gollenstede erklärt: „Im letzten Jahr hatten wir in der Winterrunde noch zwei Mannschaften gemeldet (die Zweite spielte in der Regionsliga, d. Red.), diesmal gehen wir nur mit einer an den Start.“ Und mit dieser hat sich Gollenstede in der sechs Mannschaften umfassenden Verbandsklasse wie in der Vorsaison den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Gollenstede merkt jedoch an: „Die Liga ist nicht so stark wie damals, als mit Stade und Bremerhaven noch zwei Teams dabei waren, die meilenweit besser waren. Von den Leistungsklassen her scheint die Liga jetzt machbar.“ Und die wiedergenesene Gollenstede sagt sich vor ihrem Comeback: „Auf ein Neues.“