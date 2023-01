Stefan Müller hängt doch noch ein Jahr dran: Trainer verlängert bei Fußball-Kreisligist SV „Jura“ Eydelstedt

Von: Matthias Borchardt

Teilen

Eydelstedt-Trainer Stefan Müller © töbelmann

Eigentlich wollte er aufhören, doch er hat es sich anders überlegt: Stefan Müller bleibt Trainer beim Kreisligisten SV „Jura“ Eydelstedt. „Ich mache noch ein Jahr weiter“, verrät der 60-Jährige, der beim Tabellenachten in seine fünfte Saison geht.

Eydelstedt - Personell sieht es gut aus. „17 Leute haben zugesagt. Außerdem führen wir vielversprechende Gespräche mit möglichen Neuzugängen“, unterstreicht der Postbeamte. Er nennt allerdings auch ein Manko: „Wir suchen einen zweiten Torhüter.“ Nach dem Wechsel von Stammkeeper Jonas Menck (zum Bezirksligisten SVV Hülsen) steht in Manuel Kappe nur ein Torwart zur Verfügung.

Neu in Eydelstedt ist Timo Hiller (32), der in der Winterpause vom Kreisligisten SC Twistringen II kommt. „Wenn die Fitness stimmt, ist er eine Rakete“, sagt Müller über den Offensivmann und ergänzt: „Timo wollte noch mal mit seinen Brüdern Niklas und Marcel in einer Mannschaft spielen.“ Nach Ablauf der Wechselsperre ist dies demnächst möglich.