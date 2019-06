Steen schenkt Steimbke doppelt ein – 4:2

Stuhr verabschiedet sich mit Sieg als Vorletzter aus der Fußball-Landesliga

+ Doppelpack: Dimitri Steen (r.) bescherte Stuhr den vierten und (vorerst) letzten Landesliga-Sieg. Foto: Krüger

Steimbke – Mit bester Laune führte die (vorerst) letzte Landesliga-Dienstreise des TV Stuhr am Samstag vom SV „Brigitta“ Steimbke zu Dimitri Steen. Der TVS-Stürmer hatte seine Teamkollegen zum Grillen in seinen Garten eingeladen, vorher aber schon den Steimbkern doppelt eingeschenkt – mit zwei Toren beim 4:2 (2:2)-Erfolg über das Schlusslicht. „Jetzt haben wir alles erreicht, was wir uns für heute vorgenommen hatten: „Wir sind nicht als Letzter, sondern als Vorletzter abgestiegen, haben nicht die schlechteste Abwehr – und haben wieder mal keine Gelbe Karte kassiert“, freute sich Stuhrs Trainer Stephan Stindt: „Ich glaube, dass wir den Sieg heute mehr wollten als Steimbke.“