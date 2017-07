Stattlicher Pokal für faire Bassumer

B-Jugend wird Vierter beim Turnier in Barcelona

+ Bassums Jona Krause war am Strand von Barcelona stolz auf den großen Fairness-Pokal.

BARCELONA - Mehr als 100 Mannschaften aus zehn Nationen nahmen an der „Spain Trophy“ in den Fußball-Altersklassen U 11- bis U 19-Junioren in Barcelona teil. Mit dabei waren auch die von Dennis Hammer und Jens Schietke trainierten B-Junioren des TSV Bassum. Neben deutschen und spanischen Teams waren Fußballer u.a. aus Ägypten, Malta, England oder dem Libanon an die Mittelmeerküste gereist.