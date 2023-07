„ALTS-Cup“: Starkregen, Gewitter, Abbruch - Sudweyher 4:1 geht trotzdem in die Wertung ein

Von: Gerd Töbelmann

Vielleicht läuft Nicolai Gräpler (re., hier mit Christian Schwarz) bald für Sudweyhe auf. © Töbelmann

Der zweite Spieltag der Gruppe A beim Ristedter Fußball-Turnier um den „ALTS-Cup“ sah am Donnerstagabend einen TuS Sudweyhe, der durch ein 4:1 gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TuS Sulingen direkt auf den Gruppensieg zusteuert, und einen SC Weyhe (Landesliga Bremen), der sich nach dem 0:0 gegen den SV Heiligenfelde (Bezirksliga) zumindest Chancen auf die Endrunde ausrechnen darf. Im Gedächtnis bei Spielern, Trainern und den 250 Zuschauern bleibt aber wohl das Wetter. Denn das zweite Match zwischen Sudweyhe und Sulingen wurde beim Stand von 4:1 für Sudweyhe wegen eines Gewitters in der 50. Minute abgebrochen und dementsprechend gewertet.

Ristedt – „Das war alternativlos“, meinte Schiedsrichter Kevin-Noah Traemann (TuS Sudweyhe), „in einem Pflichtspiel hätten wir erst einmal 30 Minuten unterbrochen, aber bei einem Testspiel muss man das nicht machen. Zumal der Spielstand klar war und beide Trainer mit dem Abbruch auch einverstanden waren.“

TuS Sudweyhe - TuS Sulingen 4:1 (3:1): „Der Abbruch war genau die richtige Entscheidung“, meinte ein durchnässter Sudweyher Trainer Benjamin Jacobeit in den Katakomben des Ristedter Vereinsheims. Sein Sulinger Kollege Timo Knelangen konnte da nur nicken: „Abwarten und dann vielleicht weiterspielen hätte keinen Sinn mehr gemacht.“

In den 50 Minuten, in denen, teilweise schon bei Starkregen, gespielt wurde, legte Sudweyhe eine bockstarke erste Halbzeit hin. Vor allem Bastian Helms war von den Sulingern auch nicht im Ansatz zu stoppen und setzte immer wieder Gastspieler Nicolai Gräpler (siehe auch Extratext weiter unten) gut ein. In der zwölften Minute brachte Helms sein Team mit einem Schuss aus 13 Metern mit 1:0 in Führung. 120 Sekunden später „streichelte“ der 28-Jährige einen Freistoß über die Mauer hinweg zum 2:0 ins Tor von Sulingens Keeper Ole Sänger.

Sulingen fand zunächst vorn kaum statt und hatte beim 1:2 (30.) durch Aaron Chouacha Djomatou Glück, dass kurz zuvor ein Sudweyher Verteidiger auf dem schon nassen Rasen ausgerutscht war. Sudweyhe hielt sich aber nicht lange mit Wundenlecken auf. In der 33. Minute erhöhte Marco Weiner nach einer Rechtsflanke auf 3:1. „Die erste Halbzeit war mit vielen guten Aktionen richtig stark von uns“, bilanzierte Jacobeit, der sich am Freitag dann in den Urlaub verabschiedete. Knelangen sagte: „In der zweiten Halbzeit haben wir bis zum Abbruch defensiv besser gestanden. Aber wir sind mit der jungen Mannschaft noch voll im Lernprozess.“ Für das 4:1 (40.) sorgte dann Tom Köppener.

Gräpler: „Sudweyhe eine Alternative“ Seit einiger Zeit ist Nicolai Gräpler auf der Suche nach einem neuen Verein. Der 28-jährige Linksverteidiger spielte einige Jahre für den Brinkumer SV und wechselte dann zum FC Oberneuland, wo er aber nicht bleiben wird. Gräpler, der in Kirchweyhe wohnt, trainierte schon mal beim Oberligisten Atlas Delmenhorst mit – und eben auch beim TuS Sudweyhe, für den er am Donnerstag in Ristedt als Gastspieler auf dem Platz stand. Aber entschieden ist noch nichts: „Sudweyhe ist eine Alternative, aber wohl erst in der nächsten Woche kann ich mehr sagen“, meinte Gräpler.

SV Heiligenfelde - SC Weyhe 0:0: Für Heiligenfelde war es das wohl mit dem Traum vom Erreichen der Endrunde am Freitag. Die Weyher indes können sich mit jetzt vier Punkten noch für das Spiel um Platz drei qualifizieren.

Heiligenfeldes Hendrik Rilka dreht ab, weil er nicht mehr an den Ball kommt. © töbelmann

SVH-Coach Torben Budelmann fand die Leistung seiner Mannschaft gar nicht so schlecht: „Wir waren aggressiv und haben uns gut bewegt.“ Aber „Budel“ sah natürlich auch die andere Seite der Medaille, wenn man nur 0:0 spielt: „Die Gier im Abschluss hat gefehlt. Das muss man so klar sagen. Mirko Labbus hätte uns da vorn heute sicherlich gut getan.“ Entspannter war da schon sein Weyher Kollege Daniel Bremer: „Das Remis geht in Ordnung, obwohl bei uns sicherlich noch nicht alles gut funktioniert hat. Jetzt erwartet uns im letzten Gruppenspiel am Montag mit Sudweyhe natürlich ein harter Brocken.“

Von den Chancen her hätte der SVH das Match eigentlich gewinnen müssen. Kevin Gibek (8./SCW-Keeper Yannik Schultka hält), Tobias Marquardt (58./Außennetz/68./vorbei) und auch Dennis Rohmeyer (62./knapp vorbei) vergaben recht gute Möglichkeiten. Den Weyhern wäre in der Schlussminute fast noch der (unverdiente) Lucky Punch gelungen, doch Tayfun Cavus scheiterte per Kopfball an Keeper Alexander Brockhoff.