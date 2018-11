Bassumer Oberliga-Squasher verteidigen Spitze

Routinier Williams punktet beim 3:1

+ © Krüger Ist für den Oberligisten Bassumer SC Shooting Birds ein ganz wichtiger Akteur: Michael Weiler. Er verließ am Sonntag an Position drei zweimal den Squash-Court als Sieger. © Krüger

Bassum - Traumstart perfekt: Auch nach vier Partien bleibt der Bassumer SC Shooting Birds in der Squash-Oberliga komplett ungeschlagen und verteidigte so die Tabellenspitze. Erst zwangen die „schießenden Vögel“ den heimischen RC Rüstersiel mit 3:1 in die Knie, dann erkämpften „Capitano“ Andreas Tiemann und Co. gegen Titelfavorit Boast Busters Jeverland ein schneidiges 2:2. Einziger Wermutstropfen: Der Zusatzpunkt ging beim Remis aufgrund der mehr gewonnenen Sätze an Jeverland.