Starker Rabenhorst führt 1. FC Köln zum Turniersieg

3:1-Finalerfolg beim Diepholz-Cup

+ Ludwig Siebe (l.) und Jens Grill (r.) von der Turnier-Leitung des Diepholz-Cups stellten sich am Samstag nach der Siegerehrung zusammen mit den siegreichen Fußball-D-Junioren des 1. FC Köln (2.v.r. Trainer Chaled Malekyar) zu einem Erinnerungsbild auf. - Foto: Borchardt

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Hohes Tempo, schön herausgespielte Tore und feine Kombinationen: 500 Zuschauer kamen am Samstag beim achten D-Junioren-Hallenfußballturnier (U 13) in der Walter-Link-Sporthalle um den Diepholz-Cup voll auf ihre Kosten. In einem sehenswerten Endspiel schlug der 1. FC Köln Titelverteidiger FC Schalke 04 mit 3:1.