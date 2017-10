Nils Unger: Unter Schmerzen zum Wetscher Serienknipser

Wetschen - Von Cord Krüger. Manchmal haben Abstiege auch etwas Gutes. „Natürlich will das niemand, als Fußballer will man ja immer aufsteigen“, sagt Nils Unger. Doch wenn sein TSV Wetschen in der vorigen Serie den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft hätte, „wäre es das für mich hier gewesen. Das hatte ich den Jungs auch rechtzeitig gesagt.“

Nun aber erlebt der Kapitän mit einer erneut stark verjüngten Mannschaft in der Bezirksliga seinen x-ten Frühling, fand nach einer komplizierten Verletzung zurück in die Spur – und trifft wie am Fließband. Sein Dreierpack am Samstag im Derby gegen die SG Diepholz bedeutete seine Saisontreffer sieben bis neun. Im fünften Spiel hintereinander – also schon seit seinem Comeback, hat der Zehner jedes Mal geknipst. „Das überrascht mich selbst“, gesteht Unger.

Schließlich liegt eine dreimonatige Leidenszeit hinter dem 30-Jährigen. Die letzten beiden Landesliga-Spiele, die komplette Sommer-Vorbereitung und die ersten drei Bezirksliga-Partien hatte er verpasst – denn die im Frühjahr vermutete Fußprellung entpuppte sich nach näherer Untersuchung als „doch etwas komplizierter“ – damit verharmlost er die Knochenabsplitterung samt Knochenödem im Sprunggelenk ziemlich. Nur gut, dass in diese düstere Zeit die Geburt des zweiten Töchterchens Lara fiel – ein schöner Auftrieb für den Vollblut-Fußballer. Doch gleichzeitig kam der quirlige Zehner ins Grübeln, ob er noch mal auf den vorherigen Leistungsstand kommt – dazu noch als Vater zweier kleiner Kinder und kaufmännischer Angestellter der BASF mit regelmäßigen Dienstreisen. Deshalb stellte er klar, dass ein für ihn achtes Landesliga-Jahr nicht mehr infrage käme. „Diese weiten Auswärtsfahrten und dreimal Training pro Woche mussten nicht mehr sein.“

Aber es kam ohnehin anders – und nach Wetschens Abstieg in die Bezirksliga fühlt sich der Hüder wieder pudelwohl: „Ich bin konditionell natürlich noch nicht auf dem kompletten Stand von früher – dafür hat mir vor allem die Vorbereitung gefehlt. Und nach den Spielen habe ich noch Schmerzen. Aber in dieser Liga mit den vielen Derbys und in der Mannschaft mit diesem Zusammenhalt macht es einen Riesen-Spaß“, schildert der Kapitän, der mit Offensiv-Kollege Erdal Ölge (29) und Torwart Mike Jahn (34) zu den Ältesten zählt: „Wir haben zwar eine echt junge Truppe, aber wir haben uns gefunden. In der Kabine kann ich nicht mehr bei jedem Thema mitreden, aber das muss ich auch nicht.“

Freude über viele Flankengeber

Stattdessen freut sich der Offensiv-Wirbler, „dass wir so viele im Team haben, die uns da vorn mit guten Flanken füttern“. Dann kann auch mal wieder ein Kopfballtor für den 1,63-Meter-Mann herausspringen – wie beim 1:0 gegen Diepholz. „Das hatte ich lange nicht mehr“, räumt Unger ein, „aber ich stand auch ziemlich frei.“ Die Ecke kam von Ölge, der mit Unger wieder Seite an Seite für Gefahr sorgte. „Die letzten beiden Male haben Erdal und ich zentral gespielt – das klappt anscheinend ganz gut“, urteilt der 30-Jährige, der meistens als Zehner im Zentrum die Fäden zieht, aber auch schon mal im rechten Mittelfeld Dampf machte.

Jetzt hofft Nils Unger, dass es so weiterläuft – für ihn und den TSV Wetschen: „Ob ich dabei treffe, ist mir aber nicht so wichtig. Das können ruhig auch andere übernehmen. Doch es wäre schön, wenn wir nach unserem durchwachsenen Start das Feld jetzt von hinten aufrollen könnten.“ Nicht unbedingt bis ganz nach oben, denn auf die Landesliga verspürt Unger wie erwähnt keine große Lust mehr. „Aber vielleicht kommen wir noch unter die ersten Fünf.“