Sulinger Standard-Seuche grassiert weiter

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

Sulingens Offensivmann Thomas Marz (links) blieb am Dienstag im ersten Heimspiel der Saison recht blass und wurde ausgewechselt. © töbelmann

Zweites Spiel, zweite Niederlage: Fußball-Landesligist TuS Sulingen verlor am Dienstagabend sein Heimspiel gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide mit 0:2.

Sulingen – Null Punkte nach zwei Spielen bei einem Torverhältnis von 2:6: Kann man das nach dem 0:2 (0:0) am Dienstagabend auf eigenem Platz gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide schon als Fehlstart des TuS Sulingen in der Fußball-Landesliga Hannover bezeichnen? Ist noch etwas früh, aber der TuS sollte möglichst schnell die Kurve kriegen. Das Abbiegen in die Erfolgsspur muss aber warten, denn die Sulinger haben am Wochenende spielfrei.

Wie bereits beim 2:4 vom Sonntag in Garbsen, haderte TuS-Trainer Iman Bi Ria einmal mehr mit den Standards gegen seine Mannschaft: „Von den sechs Toren, die wir bisher gefangen haben, sind fünf auf diese Art und Weise gefallen. Das muss unbedingt zügig abgestellt werden!“

Vor 150 Zuschauern im Sulinger Sportpark waren die Gastgeber zunächst nur auf Ballsicherung aus. Janik Dieckmann, die einzige Spitze, lief sich vorn einen Wolf, ohne jedoch mal entscheidend an den Ball zu kommen. Die Gäste waren da etwas zielstrebiger. In der 20. Minute hatte Sulingen Glück, dass Theo Klare nach einem Schuss von Patrick Richter noch auf der Linie klären konnte. Zuvor hatte sich Danny Stöver einen eklatanten Ballverlust geleistet. Danach war es Keeper David Schröder zu verdanken, dass die Gastgeber nicht in Rückstand gerieten. In der 26. und 33. Minute parierte er zunächst einen Schuss von Tom Selzan und dann einen Kopfball von Marlon Pickert. Bi Ria machte seinen Spielern an der Linie immer wieder Mut: „Jungs, das sieht gut aus! Weiter so!“

Das Ding ist zwei Stunden in der Luft!

Diese positive Einstellung wurde gleich nach dem Wechsel allerdings auf eine harte Probe gestellt, denn Sulingen bekam die Sache mit der Verteidigung von Standards einmal mehr nicht in den Griff: Nach einem Freistoß, der elend lange unterwegs war, köpfte Max Radowski die Kugel zum 1:0 (51.) ein. Schröder verharrte dabei auf der Linie. Da hätte der 34-jährige Keeper viel mutiger rauskommen und klären müssen. „Und wieder ein Standard. Das Ding ist zwei Stunden in der Luft“, stöhnte Bi Ria. Für Radowski war’s das kurze Zeit später: Alte Oberschenkelverletzung wieder aufgebrochen.

Die Leiden des TuS-Coaches waren damit aber noch nicht vorbei, sondern wurden in der 60. Minute sogar noch verstärkt: Nach einer Ecke fühlte sich niemand für Krähenwinkels Lukas Schorler verantwortlich – Kopfball, Tor, 2:0.

„Es ist unglaublich, dass wir erst danach so richtig Fußball gespielt haben“, meinte Sulingens Co-Trainer Timo Knelangen. Jetzt passten die Kombinationen, wurde zügig nach vorn gespielt. Das Match hätte in der 73. Minute noch kippen können, doch der Lahauser Schiedsrichter Tim Otto pfiff ein Handspiel von Gäste-Verteidiger Christopher Marre im eigenen Strafraum nicht – was auf der Sulinger Bank für Entsetzen sorgte. „Eine Fehlentscheidung. Ich habe den Ball mit der Hand gespielt“, gab Marre später zu. Das hätte der Krähenwinkler Maskenträger besser mal gleich nach der Aktion getan . . .