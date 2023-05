Stammkeeper Tim Becker zurück im Wetscher Tor

Von: Cord Krüger

Jetzt packt er wieder zu: Torwart Tim Becker dürfte am Dienstagabend im Heimspiel gegen Niedersachsen Döhren wieder Wetschens Rückhalt sein. © Terwey

Fußball-Landesligist TSV Wetschen erwartet am Dienstagabend im Nachhol-Heimspiel den abstiegsbedrohten Aufsteiger Niedersachsen Döhren. Dafür bieten sich Trainer Oliver Marcordes neue personelle Alternativen.

Wetschen – Schade, dass die Rückfahrt des TSV Wetschen vom VfR Evesen am Sonntag mit einer Stunde vergleichsweise kurz ausfiel – andere Dienstreisen wie nach Hannover oder gen Hildesheim dauern deutlich länger. Die Stimmung war nach dem 4:4 des Landesliga-Vierten beim Tabellendritten jedenfalls bestens. Diesen Schwung möchten die Blau-Gelben jetzt ins Heimspiel am Dienstagabend ab 20.00 Uhr gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger Niedersachsen Döhren mit hinüberretten. „So ein Punkt nach viermaligem Rückstand könnte noch einige Kräfte freisetzen“, hofft TSV-Trainer Oliver Marcordes: „Wenn die Jungs jetzt nochmal so marschieren, werden wir gegen Döhren die drei Punkte in Wetschen behalten.“ Zwar warnt er vor dem kampfstarken und im positiven Sinn „ekligen Gegner“, gleichzeitig sagt er jedoch: „Wir wollen vor allem auf uns schauen.“

Und dieser Blick nährt seinen Optimismus: Den Fight in Evesen haben alle unverletzt überstanden, der dort privat verhinderte Tim Becker kehrt zurück ins Tor, Ricardo Tenti stünde vielleicht ebenfalls als Alternative auf der linken Außenbahn bereit. Womöglich stellt Marcordes aber nicht allzu viel um, denn „die drei Male im Evesen-Spiel haben gereicht. So etwas mache ich sonst eigentlich nicht.“

Doch der 42-Jährige musste einiges an der taktischen Ausrichtung korrigieren. Als er etwa nach der Pause Lukas Heyer von seinem Rechtsverteidiger-Posten zurück auf dessen etatmäßige Sechser-Position beorderte und Christoph Hainke von links ins Zentrum holte, lief es besser für die Blau-Gelben. „Dadurch haben wir im Mittelfeld mehr Ruhe reinbekommen.“

Und die könnte auch gegen die Döhrener nicht schaden, die nur knapp über dem Strich stehen. „Wir werden Döhren nicht unterschätzen, denn Mannschaften wie diese wissen jetzt, dass es fünf vor zwölf ist“, mahnt Marcordes. Schon das Hinspiel Ende September ist ihm Warnung genug, denn im Hannoveraner Stadtteil kam sein Team nicht über ein 1:1 hinaus. ck