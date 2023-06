Diepholzer Squasher jubeln nach Krimi: Halbfinale bei den „Deutschen“!

Von: Cord Krüger

Krefeld – Happy End nach einem fast fünfstündigen Viertelfinal-Krimi für den 1. SC Diepholz! Der Vizemeister der Squash-Bundesliga Nord erreichte bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften am Donnerstagabend in Krefeld durch ein „gewonnenes Unentschieden“ (2:2) gegen den 1. SC Kempten das Halbfinale. Dort treffen die Kreisstädter am Freitag auf den Paderborner SC oder Black & White Worms.

Diepholz hat Bronze bereits sicher

„Aber wer es wird, ist mir total egal“, jubelte Spielertrainer Dennis Jensen: „Wir sind überglücklich!“ Denn Bronze hat sein Team jetzt schon sicher.

Diepholz erwischte gegen den Dritten der Bundesliga Süd keinen guten Start, denn für Julian Kischel wäre an Position vier mehr drin gewesen. Im ersten Durchgang setzte er sich gegen Florian Stöger auf 9:7 ab, verlor aber noch mit 11:13. Auch im zweiten Satz lag der Diepholzer auf Siegkurs und führte mit 6:3, ehe Stöger auf 8:6 vorbeizog und mit 11:9 gewann. In Runde drei versuchte der 28-Jährige noch alles für die Wende – doch da half selbst kein Becker-Hecht mehr: Nach dem 10:12 stand Kemptens Führung fest.

Im Spitzenmatch zwischen Mazen Hesham und Iker Pajares Bernabeu sahen die Fans einen weiteren engen Schlagabtausch, in dem Hesham mit 12:10 den ersten Diepholzer Satz des Turniers holte, sich beim 11:6 im zweiten reichlich Selbstvertrauen holte und dank des 12:10 im dritten Abschnitt auf 1:1 stellte.

Sein Sieg bescherte Diepholz das Halbfinale bei den Deutschen Meisterschaften: Felix Auer gewann in drei Sätzen. © Krüger

Im Duell der „Zweier“ lief für Rory Stewart zunächst alles nach Plan: Der Weltranglisten-47. in Diepholzer Diensten legte gegen Yannick Wilhelmy ein 11:9 vor. Aber im zweiten Satz agierte der Schweizer bärenstark, schockte den Schotten mit 11:5 und siegte in vier Sätzen.

Jetzt hing alles von Felix Auer ab – und Jensens Nummer drei lieferte! Gegen Pasquale Ruzicka hatte er es beim 11:6 eilig, zeigte beim 11:9 in Runde zwei Kämpferqualitäten und setzte sich am Ende mit 11:6 durch.