Gegenseitige Komplimente vor Squash-Gipfel der Gegensätze

Von: Cord Krüger

Der Bundesliga-Zweite empfängt den Spitzenreiter und Squash-Rekordmeister - doch gegensätzlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein: Während Dennis Jensen über der Mannschaftsaufstellung brütet und Flugpläne studiert, um die besten seiner weltweit verstreuten Profis für dieses absolute Topspiel nach Deutschland zu holen, greift Anna Wedegärtner ganz entspannt auf „unsere beste Formation, also unseren Europacup-Kader“ zurück. Allesamt Spitzensquasher aus der räumlichen Nähe des Paderborner SC – angeführt von Raphael Kandra, zurzeit auf Platz 21 der Weltrangliste und vor knapp zwei Wochen zum vierten Mal deutscher Einzelmeister geworden. Wedegärtner ist hauptberufliche Geschäftsführerin des durchgehend seit 2014 amtierenden deutschen Squash-Meisters und Rekord-Europapokalsiegers der Landesmeister, Jensen managt die Geschicke von Paderborns ärgstem Verfolger ehrenamtlich. Der Prokurist einer Spedition ist Spieler, Spielertrainer und Motor des 1. SC Diepholz. Und zuletzt auch Hobby-Handwerker für den nun renovierten „Famila Centre Court“ des Diepholzer Sauna- und Sportparadieses. Der ist am Sonntag ab 13.00 Uhr bei freiem Eintritt Schauplatz des Gipfeltreffens in der Bundesliga Nord zwischen Jensens Tabellenzweitem und dem unangefochtenen Tabellenführer Paderborn. „Eigentlich wäre es egal, wie ich aufstelle – selbst wenn wir in Bestbesetzung antreten, kann gegen Paderborn von einem Duell auf Augenhöhe keine Rede sein“, ahnt der 47-Jährige. Wedegärtner will das so allerdings nicht stehen lassen: „Gegen Diepholz muss jeder Spieler immer über seine Grenze gehen.“ Denn in dieser Stadt sei „über die Jahre eine Konstante“ im deutschen Squashsport gewachsen.

Ehrenamtlicher Macher – und Spieler: Dennis Jensen brennt seit über 30 Jahren für den 1. SC Diepholz. © Krüger, Cord

Herr Jensen, Sie spielen seit mehr als 30 Jahren Squash für den 1. SC Diepholz, lange Zeit davon in den höchsten Ligen. Auf wie viele Duelle gegen Paderborn als Spieler und Trainer kommen Sie?

Puh, einschließlich der Spiele gegen Paderborns Zweite könnten das an die 60 sein. Tatsächlich zählen wir, der 1. Bremer SC und eben Paderborn zu den Traditionsvereinen im deutschen Squash.

Und haben Sie schon mal gewonnen?

Ja, einmal (lacht)! Das war vor sechs Jahren ein 3:1 – da hat noch Torsten Wagner gespielt (damals 36 Jahre alt, d. Red.). Und natürlich Dylan Bennett (heute 38, inzwischen in seiner 13. Saison für Diepholz aktiv).

Niemals geben Sie nur einen Punkt als Minimalziel aus. Wie ist diesmal?

Da wäre ich mit einem Punkt natürlich mehr als zufrieden! Aber das ist unrealistisch. Trotzdem freuen wir uns auf das Duell und wollen so lange wie möglich dagegenhalten. Vielleicht schaffen wir das ja mit unseren Zuschauern.

Und in welcher Formation?

Ich probiere, unseren Ägypter Mazem Hesham aus Kairo einfliegen zu lassen. Doch das ist wegen der Störung bei der Lufthansa und den angekündigten Streiks ziemlich schwer. Mazem soll an Position eins und Mahesh Mangaonkar stattdessen an zwei spielen. Ansonsten ändert sich nichts – mit Felix Auer und Willi Wingelsdorf, der an Position vier beginnt.

Steht dieses Quartett auch schon am Samstag beim 1. Bremer SC bereit – oder sollen Kräfte geschont werden?

Nein, es soll die Bestbesetzung sein, denn wir dürfen jetzt auf der Zielgeraden nicht unseren anvisierten dritten Platz aus den Augen verlieren, der zu den Playoffs um die deutsche Meisterschaft berechtigt. Das sollten wir früh klarziehen.

Tags darauf kommt die Übermannschaft als 18-facher deutscher Meister und elffacher Europameister nach Diepholz – mit vielen Sympathieträgern. Aber schadet die Paderborner Dominanz mit so wenig Spannung in einer Saison nicht dem Squash?

Nein, denn man darf nicht vergessen, dass sich der Verein diese Erfolge hart erarbeitet hat und unheimlich viel für die Jugendarbeit und den Bekanntheitsgrad dieser Sportart tut.

Aber warum ist dieser faszinierende Sport so uninteressant für TV-Sender?

Wir alle müssen uns da ein Stück weit neu erfinden. Paderborn tut bei seinen Heimspielen schon einiges – mit einer sowieso tollen Anlage, Einlaufmusik, Lichteffekten und, und, und. Einmal hatten sie sogar einen Zauberer in ihrem Rahmenprogramm! Auch das meine ich damit, sich neu zu erfinden.

Aus Paderborn gibt es häufiger Live-Übertragungen. Funktioniert das in Diepholz nicht?

Wir sind da immer mal wieder in Gesprächen mit dem Streamingdienst sportdeutschland.tv. Vielleicht tut sich ja bald was, denn wir haben gerade unseren Centre Court modernisiert und unter anderem besseres Licht geschaffen.

Was heißt „Wir“?

Das waren überwiegend Mitglieder unseres Vereins.

Also eine weitere Baustelle für Sie . . .

Ja, aber es macht Spaß!

Hauptamtliche Geschäftsführerin der Nummer eins in Europa: Anna Wedegärtner managt den Paderborner SC. © Privat

Frau Wedegärtner: Vorfreude aufs Spitzenspiel oder Routine vor einer Pflichtaufgabe – was trifft es eher?

Ganz klar: Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel. Die Diepholzer Zuschauer bieten immer eine tolle Kulisse – auch, wenn sie bei uns zu Gast sind. Und Routine kehrt bei uns sowieso nie ein. Jede Bundesliga-Begegnung wird für unsere Jungs zum Team-Event, alle sind miteinander befreundet, jeder ist heiß auf den Titel – und es kann in diesem Sport immer spannend werden. Nicht umsonst lassen wir extra unseren „Raphi“ extra für das Diepholz-Spiel rechtzeitig von einem Turnier aus Kanada einfliegen.

Sie planen also mit Raphael Kandra, Deutschlands bestem Squash-Spieler. Ist Simon Rösner ebenfalls dabei?

So haben wir es vor. Und weil wir noch wissen, wie umkämpft die letzten zwei, drei Duelle mit Diepholz teilweise waren, treten wir mit unserem Europacup-Kader an.

Das klingt nach klaren Vorzeichen.

Natürlich: „Raphi“ und Simon sind die besten deutschen Squasher, die es je gegeben hat. Aber sollte Mazem Hesham in Diepholz dabei sein, müsste sich „Raphi“ schon strecken. Auch auf den anderen Positionen kann viel passieren. Jeder muss über seine Grenzen gehen. Es ist einfach toll, was Dennis Jensen in Diepholz aufgebaut hat. Über die Jahre ist durch diesen Club eine Konstante gewachsen.

Wie viele Manager stand aber auch Jensen während der Corona-Zeit vor neuen Hürden. Wie ist der Paderborner SC durch die Pandemie gekommen?

Auch für uns war es eine riesige Herausforderung. Weil wir unseren Sortpark eigenständig betreiben, hatten wir neun Monate keine Einnahmen – nicht mal in unserem Bistro. Aber wir konnten alle Voll- und Teilzeitkräfte halten. Und weil unsere Sponsoren uns größtenteils treu geblieben sind, bekamen auch die Spieler weiter Zuschüsse.

Die Förderung der Aktiven beruht im PSC aber nicht allein auf Geld. Das fängt ja schon mit dem Sportinternat an.

Ja, aber das betreiben wir nicht allein. Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich hier neun Vereine zum „Forum Paderborner Spitzensport“ zusammengeschlossen haben – unter anderem der Fußball-Zweitligist SC Paderborn und die Uni Baskets Paderborn, ebenfalls aus der 2. Liga. Lucas Wirths war damals unser erster „Internatler“ (inzwischen spielt er regelmäßig an Position zwei oder drei, d. Red.).

Ist das der Schlüssel zu Ihrer guten Jugendarbeit?

Es hängt auch mit guten Kontakten und dem richtigen Riecher unserer Trainer zusammen. Wir halten immer die Augen auf nach guten jungen Leuten. Rowan Damming etwa kam als 16-Jähriger zu uns, jetzt wurde er U 19-Weltmeister. Und Viktor Byrtus (inzwischen Weltranglisten-105.) ist seit 2018 bei uns.

Das klingt nach Gerationen-Wechsel. Besteht die Gefahr, dass die Diepholzer derartige Ausnahmespieler wie Kandra und Rösner nun letztmals für Paderborn spielen sehen?

Da mache ich mir keine Sorgen. „Raphi“ hält unsere Fahne hoch, und auch Simon brennt für den PSC – obwohl er als Nachwuchs-Bundestrainer viel zwischen Paderborn und Würzburg pendelt.