Auf den Spuren des Vaters …

SECKENHAUSEN - Von Carsten Drösemeyer. Wenn man Maurice Lutterklas im Tor des Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst beobachtet, dann kommen unwillkürlich Erinnerungen hoch. Ein Lutterklas zwischen den Pfosten eines Fußballteams – da war doch mal was . . .

Richtig! Anfang des Jahrtausends stand in Sven Lutterklas der Vater von Maurice im Kasten des damals noch ruhmreichen TuS Syke und trug seinerzeit in der Relegation mit zwei gehaltenen Elfmetern entscheidend zum Bezirksliga-Aufstieg der Hachestädter bei. „Das waren schöne Zeiten“, schmunzelt der 51-Jährige: „Aber jetzt freue ich mich, dass mein Sohn in meine Fußstapfen getreten ist.“ Wobei damit durchaus zu rechen war, da der 21-jährige Maurice schon als kleiner Pöks die Spiele seines alten Herren im Waldstadion mit großen Augen verfolgte, wie er sich erinnert: „Ich war von Anfang an begeistert. Deshalb bin ich auch schon mit vier Jahren bei der TSG eingetreten.“

Zunächst allerdings zwei Jahre im Feld, ehe der Elektriker dann doch ins Tor wechselte. Natürlich sehr zur Freude von Lutterklas senior: „Ich war stolz wie Bolle, als Maurice das erste Mal im Kasten stand. Endlich konnte ich meine Tipps und Tricks an ihn weitergeben.“ Und davon hatte der einstige Syker Klassekeeper einige auf Lager. „Dad hat mich von Beginn an unter seine Fittiche genommen und mir viel beigebracht“, berichtet Lutterklas junior: „Gerade beim Eins-gegen-Eins und der Spielübersicht habe ich mir extrem viel von meinem Vater abgeguckt.“

Mit Erfolg: Sogar für den SV Werder Bremen hütete der 1,90 Meter-Hüne in der U12 das Gehäuse, doch zur Profikarriere reichte es dann doch nicht. Für Maurice Lutterklas aber kein Problem: „Da gab es einfach Bessere. Das muss man akzeptieren. Also bin ich zum SC Weyhe gewechselt und habe da ebenfalls viel gelernt.“ Kein Wunder. Schließlich schnupperte der 21-Jährige dort in der U17 Regionalliga-Luft, ehe es ihn im Erwachsenbereich wieder gen Seckenhausen zog. Und bei der TSG scheint es für Lutterklas in jeder Hinsicht zu passen. Mit den Teamkollegen unternimmt er auch privat viel – und laut Trainer Dirk Hofmann könnte Lutterklas im Zweikampf mit Malte Wolpmann um die Nummer eins im TSG-Gehäuse durchaus die Nase vorne haben: „Zumindest stehen die Chancen von Maurice nicht schlecht. Er ist ein großes Talent, müsste aber noch etwas lauter seine Abwehr dirigieren.“ „Das stimmt“, bestätigt Lutterklas: Mein Vater war da etwas dominanter.“ Wohl wahr, Sven Lutterklas war im Syker Waldstadion nicht zu überhören, doch dafür ist sein Junior – ganz im Stile seines Vorbilds Manuel Neuer – bei der Spieleröffnung besser. „Das ist eine ganz große Stärke von Maurice“, lobt Hofmann: „Von der Technik her könnte er sogar im Feld kicken.“

Macht er aber nicht, sondern freut sich schon auf die „extrem anspruchsvolle Bezirksliga-Saison. Wir werden ja überall als Absteiger gehandelt und haben nichts zu verlieren. Selbst beim Abstieg in die Kreisliga würde unsere tolle Truppe bestimmt nicht auseinander fallen.“

Aber falls doch, könnte Maurice Lutterklas ja in seiner zweiten Lieblingssportart voll durchstarten: Beim Darts wirft er nämlich bereits in der höchsten Bremer Spielklasse die Pfeile in die „Doppel 20“ – und weist so eine weitere Gemeinsamkeit mit seinem Dad auf. Denn: Beim Darts geht das Vater-Sohn-Gespann gemeinsam an den Start. „Wir haben halt die gleichen Interessen“, lächelt Sven Lutterklas: „Ende Dezember fahren wir sogar zur Weltmeisterschaft nach London. Aber trotzdem sollte die Zukunft von Maurice im Fußball-Tor liegen.“ Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und Trainer Hofmann werden es sicherlich mit Freude vernehmen.