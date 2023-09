Spritzige Titelkämpfe: Andreas Greimann glänzt bei Fahrturnier in Syke-Osterholz - Silke Müller Kreismeisterin

Von: Sonja Rohlfing

Bester Vertreter aus dem Kreis Diepholz bei der Landesmeisterschaft der Gespannfahrer: Andreas Greimann vom RFV Okel. Er holte Silber bei den Zweispännern. © rohlfing

An drei Tagen schwitzten die Gespannfahrer und ihre Pferde jetzt beim Fahrturnier in Syke-Osterholz. Sie kämpften sich bei den Landes- und Kreismeisterschaften durch Dressur, Kegelfahren und die Geländeprüfungen.

Syke – Als bester heimischer Fahrer in der Landesmeisterschaft glänzte Andreas Greimann. Der Vereinsvorsitzende des RFV Okel gewann die Silbermedaille in der Kategorie Zweispänner Pferde. Angespannt hatte der Syker in Dressur und Kegelfahren seine sportlichen Schweren Warmblüter Ferrero und Cooper. Im Gelände der kombinierten M*-Prüfung nahm Shaman den Platz neben Cooper vor der Kutsche ein. „Mit ihrem Stockmaß zwischen 1,55 und 1,60 Metern sind die Pferde extrem wendig“, lobt Andreas Greimann seine Tiere. „Ich mag die Rasse. Sie passt einfach zu mir.“

Medaillengewinner bei der Kreismeisterschaft der Fahrer: Silke Müller vom RFV Diek-Bassum (3.h.v.l.), Meike Lübben vom RFV Okel und Andreas Rose vom RFC Niedersachsen Eiche (2.v.l.). Ihnen gratulieren Uwe Stradtmann (v.r.) und Dirk Hoffmann vom Kreispferdsportverband Diepholz. © Rohlfing, Sonja

Eine weitere Medaille für den RFV Okel sicherte Frederick Johannhardt in der Landesmeisterschaft. Er holte mit Don Carlo und Balisto Bronze bei den Pony-Zweispännern. Auch diese Meisterschaft wurde auf M*-Niveau ausgefahren.

Auf A*-Niveau ermittelten die Fahrer des Kreispferdeportverbandes Diepholz ihre Besten. Gold gewann nach Dressur und Kegelfahren Silke Müller (RFV Diek-Bassum). Silber holte Meike Lübben (RFV Okel). Über Bronze freute sich Andreas Rose (RFC Niedersachsen-Eiche).

Insgesamt waren bei dem bundesweit offen ausgeschriebenen Fahrturnier Ein-, Zwei- und Vierspänner am Start. „Wir hatten mit 90 Gespannen ein gutes Nennungsergebnis“, betont Andreas Greimann. Extrem gut seien die Nennungen bei den Einspännern ausgefallen. Eher durchwachsen sei die Beteiligung an der Landesmeisterschaft gewesen. „Es konnten aber in jeder Anspannungsart Landesmeister gekürt werden“, so der Turnierleiter.

Andreas Greimann sieht Nachwuchsprobleme bei Zweispännern

Nachwuchssorgen gebe es bei den Zweispännern, beobachtet Andreas Greimann. „Das ist eine Entwicklung, die allgemein zu spüren ist. Wir müssen sehen, wie wir junge Leute für den Fahrsport begeistern.“ Darum verstehe er auch den Wunsch aus Fahrerkreisen, breitensportliche Wettbewerbe hinzu zu nehmen, um den Nachwuchs zu fördern. „Das konnten wir diesmal auf unserem Turnier wegen der Landesmeisterschaft aber nicht auch noch abdecken“, verdeutlicht Andreas Greimann.

„Generell waren wir super zufrieden. Es war toll, die neue Anlage endlich präsentieren zu dürfen. Wir hoffen, es hat allen gefallen“, erklärt Vereinssprecherin Claudia Spiegel. Vor zwei Jahren ist der RFV Okel auf die neue, mit viel Eigenleistung errichtete Anlage in Syke-Osterholz umgezogen. Zum Auftakt fand 2022 ein erstes Voltigierturnier statt. Dann folgte 2023 das traditionelle Osterreitturnier und nun ein großes Event mit Fahr- und Voltigierturnier (Bericht zum Voltigieren folgt).

„Das ist das Schönste, was es gibt, wenn wir Voltigierer und Fahrer zusammen hier haben“, erklärt Andres Greimann. Die Disziplinen ergänzten sich gegenseitig und zögen viele Zuschauer an. „Auf der großzügigen Anlage ist Platz für beides“, betont der Vereinsvorsitzende: „Das wollen wir auch beibehalten, wenn es irgendwie geht.“