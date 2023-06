Jule Lindhoff führt beim Turnier des RV Mittelweser zwei Ehrenrunden an

Von: Sonja Rohlfing

Teilen

Jule Lindhoff vom RFS Okeler Land holte im A**-Springen mit steigenden Anforderungen Platz eins und zwei. Für den Gastgeber gratulierte der Vereinschef Heino Böttcher. © Rohlfing

Die 17-jährige Springreiterin Jule Lindhoff hat mit ihren Schimmeln beim Turnier des RV Mittelweser geglänzt. Ina Thalmann gewann zudem die M-Dressur.

Bücken – Die Begeisterung war Jule Lindhoff vom RFS Okeler Land deutlich anzusehen. Das Reitturnier in Bücken lief gut für die 17-Jährige. Gleich zweimal führte die Springreiterin die Ehrenrunde beim Sommerturnier zum 25-jährigen Bestehen des RV Mittelweser an.

Ihre erste Siegerschleife sicherte sich Lindhoff auf dem Wallach Cooper im A**-Springen mit steigenden Anforderungen. Auch Platz zwei in der Prüfung ging an die Jugendliche, und zwar im Sattel der Stute Chianti. Zusätzlich gewann die Pferdesportlerin auf Chianti das L-Punktespringen.

Lindhoffs Dank an den Großvater

Lindhoff taucht in dieser Saison mit den beiden Schimmeln regelmäßig in den Platzierungslisten auf. „Wir vertrauen uns gegenseitig“, beschreibt sie, was sie und ihre Pferde als Paare auszeichnet. „Ich bin so glücklich, solche Pferde zu haben“, bedankt sich die Springreiterin bei ihrem Großvater Johann Lindhoff. Er ist sowohl Züchter als auch Besitzer der Tiere.

Die höchste Prüfung auf dem Dressurviereck gewann Ina Thalmann vom RV Heiligenfelde. Gesattelt hatte die Sykerin in der M*-Dressur die achtjährige Hannoveraner Stute Dacota Love.

Nennungs-Trend setzt sich fort

Beste Reiterin des Turniers vom RV Mittelweser war Karolin Büntemeyer. Sie siegte auf der Reitponystute Sandshine in einer A-Dressurreiterprüfung. Auf Momo SL holte die Markloherin Platz zwei im L-Punktespringen und Platz fünf im A**-Springen. Weitere Siege und Platzierungen für den Gastgeber sammelten Janne Bloch, Leeke Heise, Maria Henriette Herzberg, Vivien Pendias und Mia Scholz.

Insgesamt standen 25 Prüfungen auf der Zeiteinteilung. Mehr als 500 Nennungen waren beim Veranstalter eingegangen. Rund 250 Reiterinnen und Reiter brachten etwa 330 Pferde mit. „Bei den Nennungen ging es uns wie allen Turnierveranstaltern“, merkt Roswitha Rath vom RV Mittelweser an. Bei den meisten Vereinen sind die Startplatzreservierungen derzeit rückläufig. „Mit den Nachnennungen war das Ergebnis dann zufriedenstellend, aber es sind noch nicht wieder die Zahlen wie vor Corona“, berichtete die Vereinsvertreterin. Gerade im Springen gingen die Zahlen zurück, vor allem im Jugendbereich. Das sei auch beim ersten Nach-Corona-Turnier 2022 schon so gewesen. „Der Trend hat sich fortgesetzt“, stellt Rath fest.

Sowohl im Springen als auch in der Dressur trat Karolin Büntemeyer vom RV Mittelweser mit ihrem Reitpony Sandshine an. Insgesamt holte sie drei Platzierungen. © Rohlfing

Mit seinen 25 Jahren ist der RV Mittelweser noch vergleichsweise jung. „Die Familie Thöle hat seinerzeit eine Tennishalle und eine Reithalle gebaut. Drumherum hat sich der Verein gegründet“, erzählt Rath. Einige Jahre später sei der Stall dazugekommen. „So ist der Verein gewachsen“, sagt die Asendorferin. Dem Verein mit den Sparten Dressur, Springen und Voltigieren gehören rund 180 Mitglieder an.

Das Reitturnier im Sommer ist inzwischen Tradition. Zum Jubiläum hatte sich der Verein besonders Mühe gegeben, gute Bedingungen und ein schönes Ambiente für Sportler und Zuschauer zu schaffen. „Wir danken den vielen Helfern und unseren sehr großzügigen Sponsoren“, unterstreicht Rath.