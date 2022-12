Sportlerwahl: „Kämpfer“ Tarek Erlewein trotzt allen Widerständen

Von: Felix Schlickmann

Gottgegebenes Talent: Tarek Erlewein verfügt über knallharte Grundschläge. © Schlickmann

Es war kein einfaches Jahr für Tarek Erlewein – doch unter diesen Umständen ein umso beeindruckenderes. Zahlreiche Verletzungen warfen ihn zurück, doch Barriens „Kämpfer“ krönte seinen persönlichen Aufstieg mit einem gemeinsamen. Den Lohn dafür erntet er nun in den USA.

Barrien/Asheville – Sein Kämpferherz benötigte Tarek Erlewein zum Jahresausklang nicht mehr. Das traditionelle Weihnachtsdoppelturnier des Barrier TC – es war einen Tag vor Heiligabend eher eine gesellige denn hochkompetetive Veranstaltung. Und doch gab es etwas Besonderes. Denn so wie es Erleweins Mannschaftskamerad Maxim Triller ging, dürften auch andere im Verein gefühlt haben. „Ich freue mich sehr darauf, ihn wiederzusehen“, hatte Triller im Vorfeld betont. Erlewein ließ sich beim ersten Heimatbesuch nach seinen ersten drei Monaten College in den USA wieder an der Wassermühle blicken.

Bei dem Verein, den er im Sommer in die Oberliga geführt hatte. In einem packenden Entscheidungsspiel gegen Lilienthal. Sein hochklassiges Match gegen Yannick Staschen spielte Erlewein am Knie angeschlagen – und zwang den TCL-Topspieler dennoch in den Matchtiebreak. Diesen verlor der Barrier zwar – revanchierte sich aber nervenstark im Doppel. „Es hat sich in Grenzen gehalten mit dem Druck“, spielt Erlewein im Nachhinein herunter, der bloße Gedanke ans „Gewinnen“ habe die Anspannung überstrahlt.

Kumpel Triller schwärmt: Erlewein „hat eine geile Mentalität“

Kämpferherz und Coolness also: Der Kapitän ging voran, biss sich durch, sein BTC kam nach dem 1:3 nach den Einzeln zurück – und sicherte sich durch das Unentschieden den Aufstieg.

„Er hat eine geile Mentalität“, schwärmt Triller von seinem Kumpel: „Er zeigt Charakter, fühlt sich verantwortlich, will voranschreiten und das Team zum Aufstieg führen. Das zeichnet ihn aus, diese Kämpfermentalität.“ Erlewein habe sich „wirklich durchgekämpft durch das Jahr“, betont Triller. Noch deutlicher macht dies ein Beispiel aus dem Winter.

Mit unbändigem Willen riss Erlewein das entscheidende Einzel gegen Tjade Bruns vom Bremer TC von 1912 an sich, nachdem er zuvor mit dem rechten Fuß umgeknickt war, sich dabei sich am Sprunggelenk verletzt hatte – und ermöglichte dem BTC damit das erste Finale des Jahres. Auch dort kämpfte er sich trotz großer Schmerzen durch.

Diese vielen, teils schwereren Verletzungen – inklusive Mittelfußanbruch, den er von Ende 2021 mit ins neue Jahr gebracht hatte – hielten Erlewein nicht auf. Er ging mit dem Vorschuss einer Top-200-Platzierung in der deutschen Rangliste ins Jahr, die er sich mit einem riesigen Leistungssprung erarbeitete hatte – und überzeugte dennoch. „Ich bin nicht mehr als Underdog in die Turniere reingegangen“, erklärt der 19-Jährige und resmümiert nüchtern: „Die Saison war echt zufriedenstellend.“

Jetzt in den USA unterwegs: Tarek Erlewein. © Erlewein

Sein Stipendium in den USA hat er sich mit alldem verdient. Seit Anfang August ist Erlewein Student an der University of North Carolina in Asheville. Und an das Campus-Leben hat Erlewein sich schnell gewöhnt. „Ich war mir gar nicht sicher, ob ich nur ein Jahr machen oder länger bleiben will“, gesteht er – doch die Entscheidung ist schnell gefallen: „Ich will länger bleiben.“ Denn „das ist schon eine sehr coole Erfahrung“, schwärmt Erlewein: „Das erste, woran ich mich erinnere: Der Coach (Tom Hand, d. Red.) hat mir erst mal alles gezeigt. Das ist ein Riesen-Sportkomplex, eine ganz andere Dimension.“

So richtig erleben konnte er den sportlichen Teil seines Abenteuers aber gar nicht. Denn seit er Anfang August an der Ostküste angekommen ist, legt ihn genau die hartnäckige Verletzung lahm, die er auch gegen Staschen bereits gepürt hatte. „Da, wo alle Muskeln zusammenlaufen“, erklärt Erlewein, sei sein rechtes Knie überreizt, weil er wohl „zu viele Turniere gespielt und zu wenig Ausgleich gemacht“ habe. Die Folge: Hand schickte ihn gleich nach der Ankunft zum Physio, zwei Monate Tennispause.

Wir verstehen uns ziemlich gut und sind beide froh, jemanden zu haben, mit dem man das alles erlebt.

Gemeinsam ins Unbekannte: Tarek Erlewein (links) mit seinem „Roomie“ Freddy Murray. © Erlewein

Mittlerweile „geht alles“ wieder, versichert Erlewein: „Ich kann alles normal mitmachen, spüre es aber zwischendurch im Alltag.“ Zum Ende seines ersten US-Aufenthalts schlug er sogar bei zwei Turnieren auf, allerdings vorwiegend, um „Spielpraxis“ zu bekommen.

Die braucht er, wenn sein zweites Semester – inklusive Hauptsaison in der Big-South-Conference – ansteht. Und natürlich im Sommer mit Barrien in der Oberliga.