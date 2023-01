Sportlerwahl: Sportschütze Thomas Hoppe ist eine Bank beim Bundesligisten Bassum

Von: Julian Diekmann

Auch mit seinen 43 Jahren immer noch eine sichere Bank: Bassums Luftpistolenschütze Thomas Hoppe. © Krüger

Bassums Sportschütze Thomas Hoppe liefert seit 20 Jahren ab. 2022 half er erst mit, dass es zum Bundesliga-Klassenerhalt reichte, in der neuen Saison liegen seine 1848er im Spitzenfeld der Bundesliga Nord.

Bassum – Wenn man sich bei den Bundesliga-Luftpistolenschützen des SV Bassum von 1848 so umhört, fällt ein Name besonders häufig: Thomas Hoppe. „Thomas ist einfach ein Phänomen. Er funktioniert auch noch nach über 20 Jahren wie ein Uhrwerk“, sagt zum Beispiel sein Trainer Jens Voß über den Luftpistolen-Routinier. Und so verwundert es auch nicht, dass der 43-jährige Sportschütze zu den Nominierten der diesjährigen Sportlerwahl gehort.

Unter anderem auch, weil er maßgeblichen Anteil daran hat, dass die Bassumer in der aktuellen Saison der 1. Bundesliga Nord gerade kurz vor der Finalteilnahme zur Endrunde der Deutschen Meisterschaft im Februar in Neu-Ulm stehen.

„Die derzeitige Saison läuft viel besser als erwartet“, betont Hoppe, der 1999 in der höchsten Klasse für die Bassumer debütierte: „Vor der Saison hatte ich eigentlich andere Mannschaften ganz oben vermutet. Aber wir haben es bisher sehr gut gemacht. Auch unsere beiden Neuzugänge aus Norwegen haben sich prima eingelebt. Klar hatten wir auch zwischendurch etwas Glück, aber dennoch liegen wir vor dem letzten Wettkampf-Wochenende auf Platz zwei in der Tabelle. Die Chancen, im Februar in Neu-Ulm dabei sein zu können, stehen alles andere nicht schlecht. Eine Finalteilnahme wäre natürlich eine schöne Krönung für die bisher tolle Saison.“

Die Sportlerwahl-Grafik © Latussek

Die sich Hoppe zudem redlich verdient hätte. Denn eigentlich hatte er vor wenigen Jahren schon seine Luftpistole an den berühmten Nagel gehängt. „Ja, das stimmt. Ich war eigentlich schon Spotschützen-Rentner“, lacht der als Informatiker der Polizei Niedersachsen, der dort unter anderem für die Erstellung der niedersächsischen Kriminalstatistik zuständig ist. Doch er hatte die Rechnung ohne seinen Trainer Voß gemacht, der Hoppe vor wenigen Jahren reaktivierte, nachdem er seine Karriere beim SB Broistedt schon ausklingen ließ. „Die erste Zeit habe ich aber nur ein paar Mal als Ersatzmann ausgeholfen“, erinnert sich Hoppe, der zu Beginn seiner Karriere auch zwei Jahre für den deutschen Nationalmannschaft geschossen hat.

Doch dann habe ihn auf einmal wieder die Lust gepackt. „Ich komme vom Schießsport einfach nicht los“, lacht Hoppe, der auch in der kommenden Saison fest zum Bassumer Bundesligakader zählen wird. „Ob ich dann jedoch wie diese Saison bei jedem Wettkampf am Start sein werde, muss ich mir erst einmal noch ganz stark überlegen“, schränkt er ein.

Zumal der Fokus gerade eh auf das letzte Wettkampf-Wochenende liegt. Sollte dann tatsächlich die Qualifikation für das Bundesligafinale perfekt sein, dürften sich seine Zweifel wahrscheinlich schnell in Luft auflösen.