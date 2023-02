Sportlerwahl-Sonderpreis-Aktion: Drei Trikots der deutschen Nationalmannschaft gewinnen!

Von: Malte Rehnert

Teilen

In Zusammenarbeit mit dem Barnstorfer Sporthaus verlost die Mediengruppe Kreiszeitung noch drei Sportlerwahl-Sonderpreise: Je ein aktuelles Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Ob Schwarz-Weiß wie es Niclas Füllkrug auf dem Foto trägt oder Schwarz-Rot, könnt ihr euch aussuchen. © IMAGO/ULMER

Die Sportlerwahl 2022 befindet sich auf der Zielgeraden – am Freitagabend steigt die große Abschlussgala in der Gutsscheune in Varrel. Da werden dann alle erfahren, wer Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres ist. Wer für die 37 Nominierten abgestimmt hat, dürfte zudem schon gespannt sein wie ein Flitzebogen, ob er auch selbst ein Gewinner ist.

20 lukrative Preise werden unter allen gültigen Einsendungen ausgelost – und nun packen wir sogar noch einen drauf! In Zusammenarbeit mit dem Barnstorfer Sporthaus präsentiert die Mediengruppe Kreiszeitung drei Sonderpreise. Je ein aktuelles Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – egal, ob Schwarz-Weiß oder Rot-Schwarz. Zuletzt trugen es der Bremer Niclas Füllkrug und Co. bei der WM in Katar.

Die Aktion läuft auf den neuen Social-Media-Kanälen der Sportredaktion. Einfach unter „Lokalsport Landkreis Diepholz“ auf Instagram oder Facebook vorbeischauen, dem Account folgen, den Trikot-Beitrag liken – und bei den Kommentaren die richtige Antwort auf folgende Frage geben: Zum wievielten Mal wird die Sportlerwahl im Landkreis Diepholz veranstaltet? Teilnehmen können alle Personen ab 14 Jahren mit Wohnort in Deutschland. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 17. Februar 2023, um 12.00 Uhr. Unter allen Kommentaren losen wir mittels Zufallsprinzip die drei Gewinner aus und veröffentlichen diese innerhalb von 48 Stunden nach Beendigung in den Kommentaren. Die Gewinner werden auch direkt benachrichtigt. Viel Glück! mr/Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto