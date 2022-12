Sportlerwahl: Mateo Späthe legt 2022 einen Kickstart hin

Von: Daniel Wiechert

Erst Vize-Europameister, dann Triumphe im Land und Bund: Für Karateka Mateo Späthe war es ein Top-Jahr. Den Grundstein für diese Erfolge legte der Sportler des Skip Syke ausgerechnet in der Coronazeit.

Syke – Die Arme vor dem Körper nach unten gestreckt, zwei umgedrehte Peace-Zeichen mit den Fingern, fertig ist das „M“. M wie Mateo. Späthe sein Nachname. Den M-Move präsentierte der 15-Jährige auf dem Podest in Prag. Kurz nachdem er die Silbermedaille entgegengenommen hatte. Bei der Karate-Europameisterschaft. Der Höhepunkt in der noch sehr jungen Karriere Späthes. „Ich wusste, dass ich gut vorbereitet war“, erinnert sich der Sportler des Skip Syke: „Ich hatte vor der EM schon im Training ein gutes Gefühl. Aber dass es dann direkt Silber wird, damit hatte ich wahrlich nicht gerechnet.“

Nach Platz zwei in der Kumite-Gewichtsklasse (U 16 über 70 Kilogramm) gehörte auch Noah Bitsch zu den ersten Gratulanten. „Wow, Champion“, kommentierte der Olympia-Fünfte von Tokio 2021 und 20-fache Deutsche Meister via Instagram. Ein Karate-Ritterschlag. Späthe ist in der Szene angekommen.

Damit war Anfang 2019, als er zum Skip Syke gekommen war, nicht zu rechnen, wie sein Trainer Björn Strote berichtet. „Direkt zu erkennen war, dass der Junge einen immensen Ehrgeiz und Durchsetzungswissen mitbringt – was tendenziell immer etwas mehr wert ist als Talent“, sagt Strote und erinnert sich: „Es muss so im Februar 2019 gewesen sein, als Mateo mit den ganzen Cracks mittrainiert hat. Er hat dabei echt richtig einstecken müssen, die Fäuste und Füße sind ihm nur so um die Ohren geflogen. Sein Feedback war äußerst interessant. Er war nicht erschüttert oder abgeschreckt, er hat das als Herausforderung angesehen. Er hat gesagt: ,Das will ich.‘“

Nur sieben Monate später gewinnt Späthe bei der Deutschen Meisterschaften der Schüler (Klasse A) die Bronzemedaille. Es kommen weitere Top-Platzierungen bei verschiedenen Turnieren hinzu, ehe Corona auch den Karate-Sport zum Erliegen bringt. Für Späthe im Nachhinein ein Glücksfall, wie er selbst und sein Trainer glauben. „Auch wenn es beknackt klingt: Für Mateo war diese Lockdown-Zeit wichtig“, sagt Strote. Späthe nennt es „einen der wichtigsten Momente in meiner Karriere“: Statt Trübsal zu blasen, weil keine Wettkämpfe mehr stattfinden, nimmt er das Video-Coaching an. „Viele, die schon länger dabei waren, haben diese Corona-Zeit als Möglichkeit gesehen, durchzuschnaufen, vielleicht mal keine Turniere zu haben. Da ich noch frisch dabei war, und es einfach ein Sport war, in dem ich gut und besser werden wollte, war es perfekt für mich, um erst beim Online-Training und später, als es wieder möglich war, im Einzeltraining an meiner Technik zu arbeiten und viel Geschwindigkeitstraining zu machen.“ Strote betont: „Wo andere vielleicht gar nichts gemacht haben, hat er bis zum Umfallen trainiert. Den Unterschied sieht man jetzt.“

Seit 2022 schießt Späthe sportlich durch die Decke. Das ging schon Ende Januar los. Knapp 10 000 Kilometer von der Heimat entfernt trumpft Späthe auf, wird Zweiter bei der Youth League, neben der WM und EM die hochklassigisten Jugendturniere, in Acapulco. „Es ist einfach toll zu sehen, wie sich Mateo weiterentwickelt“, sagte Strote, der via Videocall aus der Heimat zur Siegerehrung zugeschaltet wurde. Mitte des Jahres gelingt dem Schüler der Coup bei der Europameisterschaft in Nordhorn. „Sein großes Ding in diesem Jahr“, sagt Skip-Coach Strote: „Man muss sich vorstellen, dass er Vizeeuropameister wurde, ohne vorher überhaupt Landesmeister gewesen zu sein.“

Das holt Späthe nur drei Wochen später in Nordhorn, wo er das Gymnasium besucht, nach, ehe er in Nordbayern Deutscher Meister wird – im Einzel und im Team. Eine Wahnsinnsausbeute 2022, die für das kommende Jahr Appetit gemacht hat. „Ziel ist es auf alle Fälle, Europameister zu werden und bei der Youth League Gold zu holen“, sagt Späthe.