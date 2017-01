Die Sportlerwahl im Landkreis Diepholz startet am Samstag

Syke - Von Cord Krüger. Die meistgestellte Frage der vergangenen Wochen drehte sich nur um den Zeitpunkt des Startschusses: „Wann beginnt die Abstimmung?“, wollten unzählige Aktive und Fans zuletzt immer wieder von der Sportredaktion dieser Zeitung wissen.

Ab Samstag, 14. Januar, dürfen Sie mit den in Ihrer Zeitung liegenden Stimmkarten oder online unter www.kreiszeitung.de/sportlerwahldiepholz den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres wählen. Und wir sind gespannt, wer diesmal die Nase vorn hat und während der großen Ehrungsgala am Freitag, 17. Februar, in den Räumen der Kreissparkasse Syke die begehrten Auszeichnungen entgegennehmen darf.

Zum inzwischen 31. Mal bitten die Kreiszeitung, der Kreissportbund des Landkreises Diepholz sowie die Kreissparkassen Syke und Diepholz zu dieser Wahl. Und diesmal dürfte die Entscheidung so schwer fallen wie lange nicht mehr – denn wieder sind mehr Einzelkandidaten und Mannschaften nominiert als in den vergangenen Jahren. Seit Ende November haben unsere Autoren die Sportler und Teams einzeln im lokalen Sportteil vorgestellt und ihre herausragenden Leistungen während des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren lassen. Wer eine Folge verpasst hat, muss aber nicht in Panik verfallen: Alle Artikel haben wir zum Nachlesen im Internet unter www.kreiszeitung.de/sportlerwahldiepholz zusammengestellt.

Mitmachen lohnt sich in jedem Fall – denn auch diesmal verlosen wir unter allen gültigen Einsendern mehr als 20 wertvolle Preise – von der zwölfmonatigen Nutzung eines Elektro-Autos bis hin zu Werder-Karten. Wie immer gilt: Eine Bar-Auszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Damit Sie kein ungültiges Votum abgeben und Ihnen somit der Weg in die Lostrommel versperrt bleibt, hier noch ein paar wichtige Hinweise: Bitte tragen Sie jede Startnummer nur einmal pro Karte oder Online-Formular ein – denn dieselbe Kennziffer auf Platz eins, zwei oder drei macht Ihre Wahl ungültig. Ebenso kommen nur Absender mit vollständig angegebener Adresse in die Wertung. Zudem darf jeder Teilnehmer nur einmal mitspielen – Mehrfach-Einsender sortieren wir aus Gründen der Fairness ebenso aus wie diejenigen, die es parallel per Postkarte und Internet-Votum versuchen. Denn die Abstimmung soll unverfälscht bleiben – und wie in den vergangenen 30 Jahren demokratisch, allein basierend auf dem Urteil unserer Leser. Traditionell darf sich da bei uns keine Jury und keine Expertenkommission einmischen.

Unsere Leser sind jetzt gefragt. Wir aus dem Organisationsteam dürfen zwar nicht abstimmen, fiebern aber mit. Und wenn wir eine ähnlich starke Wahlbeteiligung registrieren wie vor einem Jahr, als mehr als 7.000 Bürger aus dem Landkreis Diepholz teilgenommen haben, ist dies für uns der schönste Preis.