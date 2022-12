Sportlerwahl: Kirchweyher „Turnfamilie“ steigt auf

+ © SV Kirchweyhe Erfolgreiches Quintett: Annika Henrichs, Alicia Karwin, Lena Kornetzky, Pia de Lippe und Madeleine Kindler stiegen in die Landesliga auf. © SV Kirchweyhe

Sie kennen sich schon ewig - und können gemeinsame Erfolge umso mehr genießen. Die Turnerinnen der SV Kirchweyhe überzeugen mit Wir-Gefühl und Routine, 2022 schafften sie den Aufstieg in die Landesliga.

Kirchweyhe – Wenn Petra Kehlenbeck-Schirmer über ihre Aufsteigerinnen, die sie liebevoll „unsere Senioren-Mannschaft“ nennt, spricht, gerät die Turn-Trainerin der SV Kirchweyhe ins Schwärmen: „Sie sind ein ganz tolles Team. Sie haben gemeinsam Spaß und gewinnen auch noch zusammen – was gibt es Schöneres?“

Gemeint sind Pia de Lippe (26), Annika Henrichs (42), Alicia Karwin (25), Madeleine Kindler (33) und Lena Kornetzky (27). Das SVK-Quintett stieg Mitte Oktober in die Landesliga 4 auf, indem es nach der Hin- auch die Rückrunde in der Bezirksliga 1 (Leistungsklasse 2) für sich entschied. „Damit haben wir nicht wirklich gerechnet“, sagt Kornetzky: „Viele von uns turnen normalerweise LK3 – dass es jetzt auch eine Klasse höher so gut geklappt hat, hat uns natürlich umso mehr gefreut.“

„Jede kennt die Stärken und Schwächen der anderen“

Das Erfolgsrezept der Kirchweyherinnen ist der Zusammenhalt und die Routine: „Ihr großes Plus ist es, dass sie sich auch in bestimmten Drucksituationen nicht beirren lassen – sie liefern dann einfach richtig stark ab“, sagt Kehlenbeck-Schirmer: „Wir sind mächtig stolz auf diese Mannschaft.“

Die Fünf turnen teilweise schon seit zwei Jahrzehnten zusammen. „Jede kennt die Stärken und Schwächen der anderen, man weiß einfach, wie man in bestimmten Situationen miteinander umgehen muss“, erklärt Kornetzky, „wann man mal eine mehr pushen muss, wann man mal eine am besten kurz in Ruhe lässt.“

Das Team sei ein Musterbeispiel für die Philosophie der SVK, meint Kehlenbeck-Schirmer. „Wir versuchen, unseren Verein wie eine zweite Familie zu leben – und diese Fünf stehen dafür.“ Bei Karwin hört sich das ähnlich an. „Wir verstehen uns alle mega-gut, es ist so eine Art kleine zweite Familie geworden. Deshalb sind wir auch alle noch dabei.“

Der Einsatz der Kirchweyher Turnerinnen beschränkt sich nicht nur auf die Übungen am Stufenbarren, Schwebebalken, Sprung oder Boden. „Wenn wir mal eine Veranstaltung haben, packen alle immer mit an“, freut sich Petra Kehlenbeck-Schirmer: „Alle übernehmen Aufgaben, kümmern sich, sind absolut hilfsbereit.“

Wir versuchen, unseren Verein wie eine zweite Familie zu leben – und diese Fünf stehen dafür. Und deshalb, vermute ich, kommen ja auch viele nach Studium oder Ausbildung zu uns zurück. Es gibt ja kaum Vereine, die noch solche in Anführungsstrichen alte Turnerinnen aktiv dabei haben.

Das zeigte sich auch während der Bezirksliga-Rückrunde, die in Kirchweyhe über die Bühne ging. Halle auf Vordermann bringen, Geräte vorbereiten, Tribüne aufbauen, Cafeteria organisieren, zwischendurch waren Kornetzky, Kindler und Karwin auch noch als Kampfrichterinnen gefragt, ehe sie den Aufstieg perfekt machten. „Wir sind das ganz locker angegangen“, verrät Kornetzky: „Wir haben uns überhaupt keinen Stress gemacht, der Spaßfaktor sollte im Vordergrund stehen. Schon nach der Hinrunde, die wir überraschend als Erste abgeschlossen haben, haben wir gescherzt, dass wir jetzt auf keinen Fall unser Trainingspensum erhöhen.“ Routine ist eben unbezahlbar.