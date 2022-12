Sportlerwahl: Sulinger „Dorfverein“ schickt Konkurrenz auf die Matte

Von: Fabian Terwey

Zweiter im Bezirkspokal: Der TuS Sulingen um Leander Pfeifer (h.v.l.), Andreas Renke, Simon Winkelhoff, Paul Upterworth, Sara Finke, Jens Müller, Marius Renke sowie Andrej Becker (v.v.l.), Mustafa Shahada, Daline Renke, Isabel Mertins, Luisa Upterworth, Benjamin Lura und Paul Lux. © TuS Sulingen

Mit der „jüngsten Mannschaft“ gelang dem Judo-Mixed-Team des TuS Sulingen ein Überraschungserfolg im Bezirkspokal. Ihren zweiten Platz feierten Trainer Andreas Renke und Co. gebührend.

Sulingen – „Uns hatte keiner auf dem Zettel“, freut sich Andreas Renke. Der Judo-Trainer des TuS Sulingen feierte mit dem Mixed-Team aus Frauen und Männern einen Überraschungserfolg im Bezirkspokal. Bei der Erstauflage des zweitägigen Wettbewerbs in der Region Hannover erreichte die Mannschaft den zweiten Platz.

„Als Dorfverein ist das herausragend“, kommentiert Renke. Mit 16 Sportlern in zwei Vereinsbussen waren die Sulinger ins rund eine Autostunde entfernte Garbsen gefahren. „Wir haben die Dinger vollbekommen, weil wir nach der Corona-Pause alle so erleichtert waren, dass wir das Trainierte endlich wieder umsetzen konnten. Da haben wir die verschiedenen Gewichtsklassen doppelt besetzen können“, berichtet der 53-jährige Trainer. „Fast zwei Jahre“ seien die TuS-Sportler aus der rund 70 Athleten umfassenden Abteilung wegen der pandemiebedingten Beschränkungen ohne Wettkampfpraxis geblieben. „Anfangs konnten wir nicht mal trainieren, dann nur draußen, schließlich in der Halle, aber mit Abstand. Unserem Vollkontaktsport wurde es schwer gemacht“, berichtet Renke von der herausfordernden Zeit.

Der Wettbewerb mit sechs Mannschaften war vom Verband als Ersatz für die Bezirksliga ins Leben gerufen worden. Renke selbst ging dabei ein letztes Mal auf die Matte. „Ich wollte vor dem Abschied von meiner aktiven Karriere unbedingt noch mal an der Seite meiner Kinder kämpfen. Leider ist die Konkurrenz zu schnell für mich geworden“, erklärt der Radio- und Fernsehtechniker, der mit dem TuS einst in die Verbandsliga aufgestiegen war.

Tochter Daline (22) und Sohn Marius Renke (20) trugen mit dazu bei, dass die laut Andreas Renke „jüngste Mannschaft“ am ersten Wettkampftag in den drei Kämpfen mit jeweils acht Einzelduellen in jeder Gewichtsklasse ungeschlagen blieb. „Am zweiten Turniertag hatten wir einen Sieg mehr auf dem Konto als Hannover Süd. Wir hätten nur unentschieden kämpfen müssen, um den Pokal zu gewinnen“, berichtet Renke: „Aber Sara Finke hatte sich verletzt, und unser Paul Upterworth war auf einem Lehrgang. Deswegen mussten wir unsere Kämpfer eine Gewichtsklasse hochstellen und haben verloren. Wenn man so nah dran ist, ärgert man sich natürlich, aber letztlich ist es für uns als Underdog ein Erfolg.“

Selbigen feierten die Sulinger am Abend nach dem Wettkampf in Garbsen in einer Restaurant-Kette bei Schnitzel und Burgern. „Denn eines können alle Judoka gut: Essen“, lacht Renke: „Da bleibt nichts übrig.“ Für die Auflage im kommenden Jahr am 18. März ist der TuS wieder gemeldet. Die Konkurrenz hat sie dann bestimmt auf dem Zettel.