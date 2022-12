Sportlerwahl: Jasmin Hake glänzt als empathische Vollstreckerin

Von: Carsten Drösemeyer

Mit 24 Treffern und etlichen Vorlagen führte Jasmin Hake (am Ball) den SV Friesen Lembruch zum Landesliga-Aufstieg. © mbo

Mit 24 Treffern und etlichen Vorlagen führte Jasmin Hake den SV Friesen Lembruch zum Landesliga-Aufstieg - und auch in der neuen Klasse läuft es für die Torjägerin und ihr Team ordentlich.

Lembruch – Für Fußballerinnen wie Jasmin Hake wurde wohl der Begriff „Torjägerin vom Dienst“ erfunden: Seit Kindesbeinen an läuft die pfeilschnelle 28-Jährige ausschließlich im Sturm auf und schießt die gegnerischen Tornetze kurz und klein. Erst lange Jahre für den SV Mörsen-Scharrendorf, wo sie in einer Saison sogar auf über 50 Tore kam, ehe sie 2020 den damaligen Bezirksligisten SV Friesen Lembruch verstärkte.

Obwohl die in Lohne tätige Personalfachkauffrau ihren Heimatverein mit viel Wehmut verließ, dieser Wechsel erwies sich sowohl für Hake als auch die „Friesinnen“ als goldrichtig.

In der ersten Saison kam der 28-Jährigen noch Corona in die Quere (die Spielzeit wurde annulliert), doch im zweiten Jahr startete Hake mit Lembruch richtig durch. Mit 24 Treffern und etlichen Vorlagen trug sie erheblich zur Bezirksliga-Meisterschaft des Südkreisteams und damit zum ersehnten Aufstieg in die Landesliga bei.

Die Sportlerwahl-Grafik © Latussek

Gewohnt bescheiden bezeichnet die Twistringerin den Titelgewinn indes als „tolle Mannschaftsleistung. Wir waren auf jeder Position überragend besetzt, und auch außerhalb des Platzes stimmte bei uns perfekt die Chemie.“

Sicherlich richtig, trotzdem ragte Hake für Meistertrainer Lars Schaale schon ein Stück weit heraus: „Jasmin zählte natürlich schon zu den wichtigsten Führungsspielerinnen. Aufgrund ihrer Bescheidenheit erwähnt sie das nicht, aber Jasmin hat alle taktischen Vorgaben immer punktgenau umgesetzt, war im kämpferischen Bereich ein Vorbild und zudem mit ihrer linken Klebe unsere eiskalte Vollstreckerin.“ Schaales Lobgesang geht noch weiter: „Jasmin ist menschlich top und eine absolute Teamplayerin. Steht eine Mitspielerin besser, spielt sie den Ball immer ab. Egoismus ist ihr völlig fremd.“

Die Beste beim „Superwumms“

Für Hake wahrscheinlich fast schon zu viel der warmen Worte, doch auch sie wirkt mit dem Sportjahr 2022 durchaus zufrieden: „Es lief richtig gut. Auch in der Landesliga konnten wir ja bislang ordentlich mithalten.“ Stimmt. Mit acht Punkten belegt Lembruch den achten Platz und weist so sieben Zähler Vorsprung zum Abstiegsplatz auf. Eine prima Ausgangsposition, an der Hake mit sechs „Buden“ selbstredend einen gewichtigen Anteil hat. Aber damit sind all ihre Erfolge im Kalenderjahr 2022 immer noch nicht aufgezählt. Auch beim „Superwumms“ der Kreiszeitung trumpfte die sympathische 28-Jährige groß auf und sicherte sich bei den Frauen mit rund 100 km/h souverän den ersten Platz. „Das war schon cool“, sagt die Goalgetterin: „Die Aktion hat richtig Spaß gemacht – und ich bin sogar Erste geworden. Mehr geht ja nicht.“

Für 2023 hat sich Hake dagegen lediglich vorgenommen „die Landesliga mit Lembruch zu halten und dazu hoffentlich meinen Teil beisteuern zu können“. Für eine Ausnahmekickerin wie sie sicherlich kein unerreichbares Ziel.