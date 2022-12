Sportlerwahl: Diepholzer Boxer Kone hat eine Top-Bilanz

Von: Matthias Borchardt

Erfolgreiches Team: Landesmeister Cheick Kone (rechts) von der SG Diepholz und sein erfahrener Coach Horst Johanning posieren am Boxsack. © borchardt

Ein Super-Jahr erlebte Boxer Cheick Kone. Zunächst sicherte er sich bei der Weser-Ems-Meisterschaft die Silbermedaille und gewann dann bei den Landeskämpfen in Gifhorn sogar Gold.

Diepholz – Als Cheick Kone stolz seine Medaillen und Urkunden von den Weser-Ems-Meisterschaften und den Landestitelkämpfen präsentiert, möchte er noch eine wichtige Sache klarstellen: „Mein Vorname schreibt sich mit ck und nicht nur mit k.“ Das wusste selbst sein Trainer Horst Johanning nicht.

Kone (29) nimmt die falsche Schreibweise, die er häufig gesehen hat, jedoch gelassen. Wichtig sind ihm die sportlichen Erfolge – und da feierte der Boxer der SG Diepholz im Jahr 2022 einige. Zunächst sicherte er sich bei der Weser-Ems-Meisterschaft der Männer in der Klasse C bis 75 Kilogramm die Silbermedaille und gewann bei den Landeskämpfen in Gifhorn sogar Gold. Bei der Weser-Ems-Meisterschaft am 4. Juni verlor er im Finale in Cloppenburg gegen Nikita Käfer vom Osnabrücker SC mit 2:3. Doch im Achtelfinale bei den Landeskämpfen in der Diepholzer Mühlenkamphalle glückte ihm am 19. Juni unter dem Jubel der Zuschauer die Revanche. Diesmal gelang ihm gegen Käfer ein knapper, aber verdienter Sieg mit 3:2 Punktrichterstimmen. Im Viertelfinale in Oldenburg kam er kampflos weiter, da sein Gegner Manuel Becker vom TuS Bersenbrück wegen Erkrankung ausfiel.

Im Halbfinale in Norden beherrschte Kone Leon Naujoks vom VfB Oldenburg, siegte mit 5:0 und erreichte damit den Endkampf. Auch im Finale am 9. Juli in Gifhorn zeigte er seine Klasse, ließ Walter Matthäus (Kos Oldenburg) in den drei Runden über jeweils drei Minuten beim 5:0 keine Chance. „Cheick war besser, im Nahkampf super und hat technisch sauber geboxt“, lobt Horst Johanning seinen Niedersachsenmeister.

Kone ist in der Elfenbeinküste geboren, genauer gesagt in Abobo (Bezirk Abidjan). Mit 19 Jahren kam er zum Boxen, absolvierte fünf Kämpfe für sein Heimatland. Seit sechs Jahren lebt und arbeitet der gelernte Kfz-Mechaniker, dessen Tochter Saleah vier Monate alt ist, in Diepholz. Seit zwei Jahren startet der 1,83-Meter-Mann für die SGD. „Ich gehe zweimal in der Woche zum Boxtraining, laufe viel und mache zu Hause Seilspringen und Schattenboxen“, berichtet Kone. Der Aufwand lohnt sich – findet sein Coach. „Cheick ist sehr trainingsfleißig. Er hat eine gute Technik, boxt in der Linksauslage, wechselt dann auch mal nach rechts“, schwärmt Johanning (75), der auch Box-Abteilungsleiter ist: „Und seine Kondition stimmt, er ist voll durchtrainiert.“

Ich habe Respekt vor meinen Gegnern, aber keine Angst.

Seine gute Verfassung stellte Kone auch bei zwei Turnieren im November unter Beweis: Zunächst belegte er Platz eins in Wallenhorst, dann kehrte er als Sieger aus Verden zurück. Am vierten Advent erwischte es den Landesmeister dann doch noch mal beim Weihnachtsturnier des OSC Osnabrück, er unterlag dem Russen Ivan Atanasov (Kos Oldenburg) mit 0:3. Die Bilanz von Kone, der Deutsch und Französisch spricht, kann sich trotzdem absolut sehen lassen: Von neun Kämpfen gewann er sieben – eine starke Quote.

Im kommenden Jahr will Kone den Trainerschein machen und sich für die DM qualifizieren. „Wir wollen auch hin zur Elite“, nennt Johanning ein weiteres sportliches Ziel. Zusammenfassend lässt sich sagen: Kone ist auf einem sehr guten Weg.