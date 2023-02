Sportlerwahl: Der Glitzerstein-Brauch, die Rasen-„Rache“ und ein Bühnen-Schock - die schönsten Kurzgeschichten

+ © Jantje Ehlers Sie haben sich gestreckt – und fast hätte es gar zu noch mehr gereicht: Nur 52 Punkte fehlten den Voltigiererinnen Maggy Putjenter (re.) und Svantje Kramer (li.) zum zweiten Platz. Doch auch Platz drei bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres kann sich mehr als sehen lassen. Unser Bild zeigt die Aktiven vom RFV Diek-Bassum mit Longenführerin Sibylle Schumacher. © Jantje Ehlers

Fußballer Marc Pallentien, Sportler des Jahres, berichtet von einem kurzen Ausflug in die bunte Schuh-Welt, ein Leichtathletik-Talent ist auf der Bühne kurz sprachlos und der Greenkeeper des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen rächt sich bei seinen Teamkollegen für ausgebliebene Rasenpflege. Die schönsten Kurzgeschichten von der Sportlerwahl-Gala.

Das Copa-Comeback

In seiner langen Fußballkarriere wollte Marc Pallentien (49) zwischendurch auch mal etwas Verrücktes machen. „Ich habe mal farbige Schuhe ausprobiert. Da wurde ich gefragt: ,In deinem Alter . . .?‘ Und dann habe ich schnell wieder umgeswitcht. Jetzt trage ich wieder klassisch die Copa – in Schwarz“, erzählte der „Sportler des Jahres“ vom TuS St. Hülfe-Heede mit einem Schmunzeln. Auf die Frage, wie lange er noch spielen möchte, reagierte „Palle“ schlagfertig: „Ich gucke von Tag zu Tag . . .“

Der Bühnen-Schock

Als ihr Name fiel, wusste Carolin Evers (15) gar nicht, wie ihr geschah. Die Leichtathletin des LC Hansa Stuhr schüttelte ungläubig den Kopf, wirkte geradezu geschockt. Und dann durfte die Drittplatzierte auch noch eine Frage an Neele Eckhardt-Noack stellen. Evers überlegte lange und sagte dann: „Wie kann man so weit springen?“ Nach dem offiziellen Teil der Gala hatte sie ihre Schüchternheit dann abgelegt und plauderte angeregt mit dem Ehrengast. Bestimmt auch über den Dreisprung.

Der Glitzerstein-Brauch

Rituale? „Haben wir ganz viele“, verriet Svantje Kramer vom Voltigier-Duo des RFV Diek-Bassum. Vor einem Auftritt mit Maggy Putjenter gibt es im Team um Trainerin Dorothee Harries immer ein gemeinsames Gebet. „Um alles Schlechte abzuschütteln“, sagte Putjenter. Anschließend kleben sie sich nacheinander einen Glitzerstein an die Schläfe – als letztes ist der Wallach „Culcha Candela“ (von beiden liebevoll „Carlo“ genannt) dran. Scheint zu helfen, die großen Erfolge auf dem Rücken des Westfalen geben den Voltigiererinnen Recht.

Der Kurzstrecken-Freund

Frederic Freund hatte die Lacher auf seiner Seite. Warum der 14-jährige Syker vom Grafen-Schwimmteam Hoya-Bruchhausen die kurzen Strecken so mag, wollte Moderator Björn Knips wissen. Die trockene Antwort des Drittplatzierten: „Weil sie am schnellsten vorbei sind.“

Die Rasen-„Rache“

Wehe dem, der sich den Zorn des Greenkeepers zuzieht. Phil Schwierking kümmert sich bei den Landesliga-Fußballern des TSV Wetschen um den Rasen. Als er mal nicht da war, habe er seine Teamkollegen „darum gebeten, wenigstens hinterher den Platz wieder heile zu machen. Ham se aber nicht gemacht“, berichtete Abwehrmann Schwierking und fügte mit einem Schmunzeln an: „Das haben sie dann im nächsten Training zu spüren bekommen.“

Die nüchterne Kapitänin

Die knapp anderthalbstündige Rückfahrt im Teambus war feucht-fröhlich. Die meisten Handballerinnen der HSG Hunte-Aue Löwen kehrten nach ihrem Sportlerwahl-Triumph in der Mannschaftswertung noch in einem Diepholzer Lokal ein – und trafen auf Wetscher Fußballer und Marc Pallentien. „Es war proppenvoll“, berichtete der Sportler des Jahres. Nicht dabei: Löwen-Kapitänin Lea Hillmer. Sie wohnt in Cloppenburg und stieg unterwegs aus: „Ich musste ja noch mit dem Auto nach Hause.“ Hillmer dürfte eine der wenigen nüchternen Löwinnen an diesem Feier-Abend gewesen sein. Ihr Gala-Fazit: „Es stimmte alles.“