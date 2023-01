Sportlerwahl: Auf geht‘s zur Abstimmung!

+ © Eckhardt-Noack Das Voting startet! Neele Eckhardt-Noack, Ehrengast bei der Gala im Februar, zeigt die Sportlerwahl-Stimmkarten. © Eckhardt-Noack

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Malte Rehnert schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Sportlerwahl 2022 - jetzt nimmt sie so richtig Fahrt auf! Am Samstag (14. Januar) startet die Abstimmung.

Jetzt sind Sie dran, liebe Leserinnen und Leser! Die Sportredaktion der Mediengruppe Kreiszeitung hat alle 37 Kandidaten für die Sportlerwahl vorgestellt, ab Samstag (14. Januar) dürfen Sie eine Woche lang Ihre Favoriten in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2022 wählen. Teilnahmeschluss ist am 21. Januar. Am Samstag liegt Ihrer Tageszeitung das zwölfseitige Sonderheft „Sportlerwahl 2022“ bei - mit allen Infos über die Kandidaten, die Teilnahmebedingungen und die mehr als 20 wertvollen Preise, die Sie gewinnen können, wenn Sie mitmachen! Der Hauptgewinn, der unter allen gültigen Einsendungen verlost wird, ist ein Elektrofahrrad im Wert von 4000 Euro, gesponsert von der avacon Syke.

Natürlich können Sie auch ganz bequem online abstimmen. Am Samstagmorgen wird hier das Wahlformular freigeschaltet - und dann finden Sie auch hier alles Wichtige zur Sportlerwahl, zudem alle Kandidaten-Porträts zum Nachlesen.

Wer sich künftig Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres nennen darf, wird am 17. Februar bekanntgegeben - im Rahmen der großen Abschlussgala in der Gutsscheune Varrel. Als Ehrengast ist dort die international erfolgreiche Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack (30) dabei. „Ich freue mich immer, wenn ich sportbedingt wieder in meine Heimat fahre“, sagt Eckhardt-Noack, die einst beim TSV Asendorf mit der Leichtathletik begann: „Außerdem bin ich gespannt, welche Talente ich an dem Abend kennenlernen oder wiedertreffen werde.“

Die Sportlerwahl, eine Gemeinschaftsaktion der Kreissparkassen Syke und Grafschaft Diepholz, des Kreissportbunds Diepholz und der Mediengruppe Kreiszeitung, feiert nach zwei Corona-bedingten Ausfällen endlich ihr Comeback. Es ist bereits die 35. Auflage der beliebten Traditionsveranstaltung.