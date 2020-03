Mitmachen! Wir suchen Ihren Sportfilm oder Ihr Sportbuch des Tages

Angesichts der Corona-Pandemie hat die Sportredaktion der Kreiszeitung eine neue Rubrik ins Leben gerufen: Täglich möchten die Kollegen einen Sportfilm oder Sportbuch des Tages vorstellen. Dazu brauchen sie Ihre Hilfe.

Syke – Die Plätze: verwaist. Die Hallen: leer. Auf den Sportanlagen der Region geht momentan wegen der Corona-Pandemie gar nichts. Keine Wettkämpfe, kein Training. Eine unschöne Zeit für Athleten und Zuschauer, die sich gerne Spiele anschauen würden – aber aufgrund des verschärften Kontaktverbots sitzen alle vor allem zu Hause. Wer allerdings nicht komplett auf Sport verzichten möchte, ist bei unserer neuen Rubrik goldrichtig. Ab Montag stellt die Sportredaktion dieser Zeitung – unterstützt vom Sport-Informationsdienst (sid) und der Deutschen Presse-Agentur (dpa), die ebenfalls Vorschläge einbringen – täglich den Sportfilm oder das Sportbuch des Tages vor. Das können Komödien sein, ebenso Dramen oder Dokumentationen. Oder Romane. Oder Autobiografien. Kurzum: Alles, was in den Handlungen mit Sport zu tun hat – und zumindest ein bisschen von den aktuell schwierigen Zeiten ablenken kann.

Stichwort: Lieblingswerke

An dieser Stelle möchten wir auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit ins Boot holen. Machen Sie mit! Sagen Sie uns, was Ihr Lieblingssportfilm oder Ihr Lieblingssportbuch ist – und wir veröffentlichen in den kommenden Tagen und Wochen auch Ihre Favoriten. Schreiben Sie einfach eine Mail an sport@kreiszeitung.de, Stichwort: Lieblingswerke. Inhalt: Eine kurze, bitte nur einige Sätze umfassende Beschreibung der Handlung sowie eine ebenso knappe Bewertung des Films/Buchs. Noch Ihren Namen und Ihren Wohnort dazu – und fertig! Als Orientierung mag Ihnen unser erster Teil (siehe unten) dienen. Wir freuen uns auf Ihre Lieblingswerke!

Filme des Tages:

Fußball ist unser Leben

Handlung: Schalke-Verehrer Hans Pollak (Uwe Ochsenknecht) und sein Fanclub (unter anderem mit Mike alias Ralf Richter) lieben Spieler Pablo Antonio Di Ospeo (Oscar Ortega Sanchez) – und entführen „Dios-Mios-Fußballgott“ dann, weil er sich nicht mit dem Club identifiziert und sich abfällig äußert. Pollak hatte sogar sein Haus auf ein Tor von „Dios“ verwettet. Es folgt Katastrophe auf Katastrophe. Der Fanclub entzweit sich, Pollak steht vor den Trümmern seines Lebens.

Bewertung: Derber Ruhrpott-Humor trägt diese Komödie mit dramatischem Touch (Regie: Tomy Wigand) aus dem Jahr 2000. Nicht nur was für Schalke-Fans.

Slap Shot (Schlappschuss) - Tipp von Matthias Giese, Diepholz

Handlung: Das fiktive Eishockey-Team der „Charlestown Chiefs“ aus der unterklassigen „Federal League“ ist chronisch erfolglos und steht wegen der Pleite des größten örtlichen Arbeitgebers vor dem finanziellen Ruin. Zum Ende der Saison soll es aufgelöst werden. Doch dann stoßen die Hanson-Brüder dazu – drei langhaarige, bebrillte Einfaltspinsel, die ebenso infantil wie gewalttätig sind. Der betagte Spielertrainer Reggie Dunlop (Paul Newman) weigert sich zunächst, sie spielen zu lassen. Als der Erfolg ausbleibt, lässt er sie doch aufs Eis, wo sie sofort mit ihren mörderischen Checks und wüsten Prügeleien die Gegner einschüchtern – und die Herzen der Fans gewinnen.

Bewertung: Kultige US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 1977. Regie führte George Roy Hill. Das Drehbuch stammt von Nancy Dowd und basiert zum großen Teil auf den Erlebnissen ihres Bruders Ned, der in den 1970er Jahren in einer unterklassigen Liga in den USA Eishockey spielte.