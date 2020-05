Der Sport ist zurück!

Viele Freiluft-Anlagen dürfen am Mittwoch für den Trainingsbetrieb öffnen

+ Es geht wieder los: Ab heute ist in Niedersachsen auch das Tennisspielen wieder erlaubt, die Anlagen dürfen ihre Tore öffnen. SymbolFoto: imago

Syke - Von Malte Rehnert. Am Mittwoch kann es auf den Freiluftsportanlagen in Niedersachsen, also auch im Landkreis Diepholz, wieder losgehen! Endlich, werden sich viele denken. Die Niedersächsische Landesregierung hatte mitgeteilt, dass Sportarten, die draußen betrieben und ohne direkten Körperkontakt praktiziert werden können, ab Mittwoch (6. Mai) ihren Trainingsbetrieb aufnehmen dürfen. Dazu gehören etwa Leichtathletik, Tennis, Golf oder Reiten. Aber auch Training in Mannschaftssportarten wie Fußball ist nicht mehr ausgeschlossen, wenn alle Vorgaben eingehalten werden (können) und entsprechende Formate für die Einheiten (etwa Kleingruppentraining) vorliegen.