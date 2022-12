Wetscher Vereinsheim „komplett voll“

Spieler des Wochenendes: „Der hängt gleich“ - Wetschens Freistoßgenie Kevin Reinking

Teilen

Standardspezialist: Wetschens Kevin Reinking (l.) zirkelte in dieser Saison bereits drei Freistöße ins Tor. © krüger

Kevin Reinking war nach dem Zurechtlegen des Balles zum Freistoß gerade erst seine üblichen drei Schritte zurück und einen zur Seite gegangen, da griff Oliver Kaspar bereits zum Mikro. Der Stadionsprecher des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen hatte am Samstagabend so eine Vorahnung, dass er da gleich ein Tor des Standardspezialisten zu verkünden haben sollte. Und die Stimme des Sportplatzes sollte recht behalten. Aus 17 Metern schlug es zum 2:0-Endstand gegen Eldagsen ein. Es war bereits der dritte Freistoßtreffer von Reinking in dieser Saison.

Wetschen – „Kevin ist ein Wahnsinnstechniker. Zu 80 Prozent denkt man bei Freistößen von ihm: der hängt gleich“, sagt Wetschens Trainer Oliver Marcordes über die Künste des Leistungsträgers, der sich mit seinem 17-Meter-Geniestreich zum „Spieler des Wochenendes“ kürte. „Im Moment passt es ganz gut“, kommentiert Reinking lächelnd seine Standardstärke. Bereits in der Vorwoche beim 7:1 gegen Stelingen und beim 2:2 in letzter Sekunde gegen Evesen Ende Oktober hatte die Nummer zehn aus ähnlicher Distanz genetzt. Was ist also das Erfolgsgeheimnis des Ballzauberers? „Es ist eine Mischung aus Gefühl und Zug“, sagt der 24-Jährige, der seine Schusstechnik nicht extra trainiere, aber Anschauungsunterricht bei den Weltklassespielern Kevin De Bruyne und Lionel Messi nimmt: „Ich versuche, dem Ball halb mit der Innenseite, halb mit dem Spann eine Vorwärtsrotation zu verpassen, damit er hinter der Mauer runterfällt. Das kann auch mal schiefgehen.“

„Wenn du so weitermachst, darf ich bald gar keine Freistöße mehr schießen.“

Mit dem zweiten Wetscher Freistoß-Spezialisten stimme sich Reinking bei ruhenden Bällen stets ab: „Sören Sandmann ist Links-, ich bin Rechtsfuß. Die mittigen Freistöße nehme ich mir meist. Nach meinem Tor am Samstag hat er mir gesagt: ,Wenn du so weitermachst, darf ich bald gar keine Freistöße mehr schießen.’ Aber ich denke, er war auch froh, dass mit dem 2:0 der Deckel drauf war.“



Wetscher Vereinsheim „komplett voll“

Nach dem Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause sei das Wetscher Vereinsheim „komplett voll“ gewesen: „Ausgeben musste ich für mein Tor keinen, aber ich fürchte als ,Spieler des Wochenendes’ ist eine Kiste und ein Paket Kurzer fällig.“ Erstmal geht es für den Berufsschullehramtsstudenten für Sport und Wirtschaftswissenschaften und seine Kollegen jetzt aber in die Winterpause.



Die rund einmonatige Zeit ohne Training wird Reinking in seiner WG im Studiumsort Oldenburg und an den Wochenenden öfter auch bei seinen Eltern in Barver verbringen. Seine Teamkollegen sieht der Edeltechniker aber bereits am kommenden Samstag wieder. Auf dem Rehdener Weihnachtsmarkt schenkt der Werder-Fan am Wetscher Stand Glühwein aus.

„Wir können gegen jeden gewinnen“

Bis es im Januar mit dem TSV zunächst in die Halle geht und am 31. Januar die Wintervorbereitung auch ganz offiziell beginnt, „liest sich die Tabelle gut“, meint Reinking. Ist für den Tabellendritten bei vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Evesen gar der Aufstieg möglich? „Drin ist der schon. denn wir können gegen jeden gewinnen. An der Tabellenspitze ist es krass eng. Bei unserer Ausgangslage muss es das Ziel sein, oben dran zu bleiben“, sagt Reinking.



Er hat einen Riesenspielwitz und trifft als unser Taktgeber wichtige Entscheidungen.

Für die Restrunde verfolgt der Standardspezialist aber auch ein persönliches Ziel. „Ich hätte auch mal Lust, aus dem Spiel heraus zu treffen“, lacht Reinking, den im Team alle nur „Kev“ nennen. „Ich werfe es dem ganzen Team vor, dass wir häufig versuchen, den Ball ins Tor zu tragen“, sagt Marcordes: „Man kann auch mal aus 20 Metern schießen. Es wäre schön, wenn Kevin auch mal aus dem Spiel heraus einen Ball reinnagelt.“



Kevin Reinking, hier bei der Ecke, ist Wetschens Standardspezialist. © Diekmann, Julian