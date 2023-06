Blindes Verständnis mit Sturmpartner Tjark Weber

Spieler des Wochenendes: Bassums Ballermann Bade feiert lange Aufstiegsnacht mit dem TSV

Von: Fabian Terwey

Kaputt, aber glücklich: Dreierpacker Mika Bade nach dem Bassumer 7:1 gegen Eydelstedt, das den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga bedeutet. © Terwey

Fußball-Kreisligist TSV Bassum ballert sich zurück in den Bezirk. Einen großen Anteil daran hat Mika Bade. 21 Buden steuerte der bullige Stürmer zum Aufstieg bei. Im entscheidenden Spiel am Sonntag traf der 21-Jährige gleich dreimal. Dadurch gewann Bade eine Wette gegen seinen Trainer Martin Werner.

Bassum – Mika Bade sprang am Montagmorgen gegen halb vier schnell unter die Dusche. Der Aufstiegsheld, der am Vortag mit dem TSV Bassum die Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga perfekt gemacht hatte, war gerade von der langen Partynacht mit seinen Teamkollegen zurück nach Hause gekommen. Und die Zeit drängte, denn um 5 Uhr musste der 21-Jährige schon wieder in Stuhr bei der Arbeit sein. „Ich habe mir noch einen Toast und ein Wasser reingehauen“, berichtet Bade vom Express-Frühstück im Elternhaus in Barrien. Dann ging es schon wieder weiter für den angehenden Groß- und Außenhandelskaufmann, der sich mit seinem Dreierpack bei der 7:1-Heimgala gegen Jura Eydelstedt zum Spieler des Wochenendes kürte.

Bade rast mit Sitz-Rasenmäher über den Bassumer Platz

„Bei der Arbeit haben sich alle für mich gefreut“, berichtet Bade. Einige von ihnen dürften die ausgelassene Aufstiegsfeier auf Bassums Social-Media-Kanälen verfolgt haben. Bei Facebook und Instagram ist Bade in einem Video zu sehen, wie er gemeinsam mit Torwart Leonard Schäfer und Kollege Florian Zimpelmann auf einem Sitz-Rasenmäher über den Platz düst und mit einem Bier in der Hand den Followern zuprostet. Angesprochen auf die kuriose Spritztour, muss Bade schmunzeln: „Wir haben in der Kabine noch was getrunken und dann Spartenleiter Dennis Hammer gefragt, ob wir mal eine Fahrt machen können.“



Mika Bade (Mitte) feiert den Bassumer Bezirksliga-Aufstieg mit Leonard Schäfer (links) und Florian Zimpelmann bei einer Fahrt auf dem Sitz-Rasenmäher. © TSV Bassum

Mit dem kompletten Team ging es später weiter zum griechischen Stammlokal in Bassum. Gemütlich saß die Mannschaft von Trainer Martin Werner bei „Gyros, Pommes, Reis und Suflaki zusammen – und natürlich Ouzo“, wie Bade berichtet: „Der darf nicht fehlen.“



Es war die feuchtfröhliche Einstimmung auf das Schützenfest in Okel. „Da haben wir uns die Seele aus dem Leib gesungen“, sagt Bade mit rauer Stimme: „Eine sehr gute Party.“ Die Glücksgefühle nach dem erreichten Aufstiegsziel seien bei den Bassumern besonders groß gewesen, weil sie in der Vorsaison noch „unglücklich am letzten Spieltag“ in der Abstiegsgrunde gescheitert waren und den bitteren Gang in die Kreisliga antreten mussten. Bade war zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein halbes Jahr beim TSV. Für mehr Spielzeit hatte der bullige Stürmer den TuS Sudweyhe verlassen, für den er von der D-Jugend an gekickt hatte und war dem Lockruf von Freund Zimpelmann gefolgt.

Blindes Verständnis mit Sturmpartner Tjark Weber

Mit seinem Bassumer Sturmpartner Tjark Weber versteht sich der Barrier mittlerweile blind. „Er ist eher der Flügelstürmer, ich bin meist im Zentrum unterwegs“, berichtet Bade: „Wenn er von außen kommt, spielt er mir den Ball auf den ersten Pfosten. Wenn ein langer Ball kommt, lasse ich für ihn klatschen.“

Bades Bruder, seine Eltern und die Oma schauen zu

21 Bade-Buden sind das Zeugnis für das hervorragende Zusammenspiel mit Weber. Beim Übertreffen seiner selbst gesetzten Marke von 20 Treffern feierte der TSV-Toptorjäger einen „persönlichen Glücksmoment“. Vater Tino, Mutter Nicole und Oma Waltraud und sein elfjähriger Bruder Jayden erlebten es am Seitenrand live mit. Sehr zur Freude von Bade – auch weil sein Vater sein fußballerisches Vorbild ist. „Von ihm habe ich die Robustheit“, sagt Bade über seinen Papa, der unter anderem für Habenhausen kickte.



Obendrein gewann er durch das Knacken der 20-Tore-Marke am Sonntag eine Wette gegen Werner. Bekommen habe er den ausgemachten Kasten Bier noch nicht. „Da muss ich mal nachhaken“, lacht Bade. Zeit dazu bleibt im Dienstagstraining. Dort bereitet sich der TSV auf das Kreispokal-Finale gegen den SV Mörsen-Scharrendorf vor. Danach will Bade wieder feiern.