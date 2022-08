Anführer, Arbeiter – und Kreativer: Wetschens neuer Kapitän Aljoscha Wilms glänzt überall

Von: Felix Schlickmann

„Zweimal richtig hingefallen“ sei der Ball – sodass Wetschens Aljoscha Wilms sein persönliches Saisonziel von zwei Toren bereits erreicht hat. © Töbelmann

Ein Arbeiter war Aljoscha Wilms schon immer. Ein Anführer ist er auch. Das zeigt sich seit dieser Saison auch durch die Kapitänsbinde an seinem Arm. Und hat der Mittelfeldspieler des TSV Wetschen auch noch das Toreschießen für sich entdeckt – und sich damit zum „Spieler des Wochenendes“ aufgeschwungen.

Wetschen – Ein einziges Fußballspiel hat gereicht, um das Saisonziel zu erreichen. „Weil ich letzte Saison insgesamt zwei Tore geschossen habe, wollte ich dieses Jahr auch insgesamt zwei schießen“, verrät Aljoscha Wilms. Also knipste er zum Landesliga-Auftakt für seinen TSV Wetschen gegen den SV Alfeld (3:0) einfach doppelt – und könnte sich damit jetzt wieder auf seine Aufgaben als Sechser konzentrieren.

Doch wieso Offensivqualitäten verschenken? Wilms, der in der Regel etwas tiefer im Mittelfeld spielt, lief am Samstag aus taktischen Gründen auf der Zehn auf – und das ist „auch für die Zukunft vorstellbar“, unterstreicht Wetschens Co-Trainer Sascha Hegerfeld, der den urlaubenden „Chef“ Oliver Marcordes gegen Alfeld vertrat.

Lieber drei Punkte als einen eigenen Hattrick

„Ich weiß noch nicht, ob es meine neue Lieblingsposition ist“, meint Wilms schmunzelnd: „Aber es gefällt mir ganz gut. Ich bin eigentlich bei jeder Flanke vorne in der Box mit drin gewesen, und zweimal ist mir der Ball richtig hingefallen. Das war relativ schön.“ Von der Sechs aus ist das nicht so einfach, die Wege sind weiter, die Absicherung muss stimmen.

Ob gegen den wesentlich offensiver auftretenden SV BE Steimbke (Dienstag/19.30 Uhr) nun ein Hattrick von Wilms zu erwarten sei? „Ich nehme lieber die drei Punkte“, sagt der 23-Jährige wie aus der Pistole geschossen – so wie es sich gehört für einen Mannschaftskapitän.

Ich hatte überlegt, ob ich jetzt einen ganz Lautstarken auf dem Platz mache, das habe ich aber lieber gelassen.

Das Amt hat er zu Saisonbeginn von Sören Sandmann geerbt. Nicht, weil der Innenverteidiger den Verein verlassen oder mit Fußball aufgehört hat. Sondern weil Sandmann „nicht mehr wollte“, wie Marcordes verrät: „Er meinte, die Jüngeren sollen mal ein bisschen in den Vordergrund treten.“ Der Meinung war und ist auch Ex-Vize-Kapitän Tim Becker. „Die beiden haben sowieso ihr Standing“, erklärt der Coach. Und so suchten die Wetscher einen neuen Spielführer.

Sandmann schlug Wilms vor, und in Marcordes’ Umfragen an seine Spieler, in denen es um alles Mögliche wie Saisonziele oder Motivation ging, tauchte der Name Wilms auch vermehrt auf.

Wilms ist „der perfekte Mann“ für „ein bisschen was Frisches“

Im Sommer 2021 war er erst zum TSV gewechselt, entwickelte sich jedoch sofort zur Stammkraft, hat „ein überragendes Jahr gespielt“, schwärmt Marcordes. Und qualifizierte sich damit für mehr Verantwortung. „Wir wollten ein bisschen was Frisches, was Anderes“, erzählt Hegerfeld mit Blick auf das Kapitänsamt: „Und Ali ist der perfekte Mann dafür.“

Für Wilms war es ein schönes Gefühl, „das erste Mal die Binde“ zu tragen, „weil man noch mal mehr vorweggehen und noch mehr Verantwortung übernehmen musste“.

Ali hat sich gleich nahtlos eingefügt, ist Stammkraft geworden. Er kann ein Spiel bestimmen.

Marcordes wird sich durch diese Aussagen bestätigt fühlen in seiner eigenen Idee, Wilms zum Kapitän zu machen – so wie der Coach sich bestätigt gefühlt haben dürfte, als er Wilms’ Antworten in der Umfrage las. Unter dem Punkt „Spielertyp“ habe man „Anführer“, „Arbeiter“ und „Kreativer“ ankreuzen können. „Ich habe mir rausgenommen, zwei Häkchen zu machen“, gesteht Wilms. Mit dem Wissen um seine Leistung aus dem Auftaktspiel hätte er „Kreativer auch noch angekreuzt“, meint der Mittelfeldmann lachend.

Auf Wilms’ Zettel stand bei den Zielen übrigens auch: zwei Saisontore. Der neue Kapitän kann also bereits ein weiteres Häkchen setzen.

Was auf „Malle“ passiert, bleibt auf „Malle“: Das Malheur mit der Ronaldo-Haarpracht Aljoscha Wilms stach nicht nur auf dem Fußballplatz heraus. Er sei auf Mallorca „schon ein kleines Highlight“ gewesen, verrät der Fußballer schmunzelnd. Bei der Mannschaftsfahrt des TSV Wetschen zum Abschluss der vergangenen Saison nämlich, sind Wilms und seine Kumpels in „nicht ganz nüchternem“ Zustand auf eine Idee gekommen: Wie wäre es denn, wenn einer sich den ikonischen Haarschnitt vom brasilianischen Superstar Ronaldo bei der WM 2002 machen ließe? „Und ich war dann der einzige Dumme“, erzählt Wilms.

Die Jungs legten zusammen, und plötzlich durfte der Mittelfeldmann zahlreiche Fotos machen, „und der eine oder andere Drink ist auch rausgesprungen“, verrät er: „Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet.“

Auf dem Platz zu bewundern ist Wilms mit dieser Frisur nicht mehr. So kam ihm seine Krankheit bei der Rückkehr sogar nicht ganz ungelegen. Und als der 23-Jährige zwei Wochen später wieder aus dem Haus konnte, ließ er seine Haare direkt beim Frisör angleichen.

Bilder existieren natürlich – aber nicht in der Öffentlichkeit. „Ein Foto schicke ich euch nicht“, grinst Wilms.

Eine interessante Frisur: Ronaldo nach dem WM-Titel mit Brasilien 2002. © imago images