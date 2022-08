„Spiel des Jahres“ – für Niklas Schröder und Vilsen

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Die „Wucht“ von Niklas Schröder (Bild) sei „eine Komponente, die wir so vorher nicht im Kader hatten“, lobt Vilsens Trainer Torsten Klein. © HIRSCH

Der Plan des Rückkehrers Niklas Schröder vom SV Bruchhausen-Vilsen klingt ganz einfach: Seckenhausen schlagen, dann auf dem „Brokser Markt“ feiern.

Bruchhausen-Vilsen – Die Sonne lacht über dem idyllischen Kurort Bruchhausen-Vilsen, und die ganze Samtgemeinde sehnt bereits ihre „fünfte Jahreszeit“ herbei: Nach drei Jahren Abstinenz öffnet endlich wieder der „Brokser Markt“ seine Pforten – und am Marktsamstag spielen, quasi mittendrin, traditionell die Vilser Fußballer. Diesmal um 18.00 Uhr in der Bezirksliga gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst.

Viel besser geht es nicht, findet auch Rückkehrer Niklas Schröder: „Das wird geil. Am Samstag des Brokser Marktes ein Heimspiel zu haben, ist einfach genial. Da kommen dann noch mehr Zuschauer als sonst, und es herrscht eine mega Stimmung. Die ganze Mannschaft brennt schon darauf.“

Offenbar ist der 30-Jährige genau im richtigen Moment wieder zu den „Lilahemden“ gewechselt. In der vergangenen Saison kickte Schröder, der in Vilsen lebt und für „Vilsa“ arbeitet, nämlich mit alten Kumpels beim TSV Süstedt in der 1. Kreisklasse. „Aber da war ja zum Glück kein Markt“, lacht der Stürmer: „Und als verlorenes Jahr würde ich die Saison auch nicht bezeichnen. Ich habe in der Zeit meinen Master gemacht und konnte nur sehr eingeschränkt trainieren. Deshalb war die eine Serie mit langjährigen Freunden genau richtig.“

Dank unserer unfassbar starken Talente ist das wahrscheinlich der beste Vilser Kader aller Zeiten.

Aber eben keine Dauerlösung. Nicht umsonst bezeichnet ihn sein Trainer Torsten Klein als „ungemein ehrgeizig“. Schröder, der seit der Jugend – bis auf das eine Süstedter Jahr – bislang nur für Vilsen gegen den Ball trat, will das nicht abstreiten: „Ich war ja nie das ganz große Talent und habe erst im Herren-Bereich richtig ernsthaft mit Fußball begonnen. Und da musste ich mich erst von der Dritten in die Erste reinkämpfen. Ohne Ehrgeiz hätte das nie geklappt.“

Vermutlich nicht. Doch mit seinem unbändigen Kampfgeist, der Abschlussstärke und einem prima Timing beim Kopfball schaffte es Schröder zu Zeiten von Trainer Jörn Meyer sogar zum Kapitän und „Gehirn des Teams“. Ein Kompliment, was dem kräftigen Angreifer heute fast schon peinlich ist: „Das ist doch lange her. Damals bin ich vielleicht vorangegangen, aber jetzt muss ich erst einmal einiges aufholen. In dem einen Jahr in der 1. Kreisklasse habe ich doch recht viel verloren.“

Seine immense Kopfballstärke indes nicht, wie sein Coach Klein anmerkt: „Der herrliche Kopfball von Niklas zum 1:0 gegen Seckenhausen war am Dienstag der Dosenöffner zum Erreichen der nächsten Pokalrunde. Er bringt mit seiner Wucht eine Komponente in unser Angriffsspiel, die wir so vorher nicht im Kader hatten.“

Trotzdem stellt sich Schröder als Rückkehrer vorerst brav hinten an: „Ich bin nie davon ausgegangen, sofort in jeder Partie über 90 Minuten zu gehen. Dafür sind wir viel zu gut besetzt. Gerade mit den vielen jüngeren Ausnahmekickern.“

Fühlt sich der 30-Jährige bei der „lila Rasselbande“ manchmal sogar etwas fehl am Platz? „Ich bin ja nicht der einzige Oldie“, schmunzelt Schröder: „Christian Mewes und Dennis Böschen bolzen hier auch schon gefühlt seit dem Jahr 1850 herum. Hinter denen kann ich mich vom Alter sogar verstecken.“

Man merkt: Das Vilser Urgestein fühlt sich in seinem Club pudelwohl : „Es macht einfach einen Riesenspaß. Wir sind im Team praktisch alle befreundet. Es sind ja fast nur Spieler aus der Samtgemeinde bei uns.“

Für die Schröder jedoch trotz seiner größeren Erfahrung keinesfalls den „Herbergsvater“ geben möchte. „Die Zeiten sind doch vorbei, als zwei bis drei alte Säcke in der Hierarchie ganz oben standen und den Ton angaben“, meint er: „Heute muss man die Youngster mitnehmen. Zumal die alle viel professioneller geworden sind als ich in deren Alter.“

Die Chemie stimmt demnach im Team – und „Joker“ Schröder möchte seinen Teil zum Erfolg beitragen. Gerne bereits am Marktsamstag, wie er mit leuchtenden Augen hofft: „Das ist für uns das Spiel des Jahres. Ein echtes Highlight. Wir werden alle richtig Vollgas geben, um mit einem Sieg danach zünftig feiern zu können.“

Schon mal auf dem Brokser Markt: Niklas Schröder vom SV Bruchhausen-Vilsen. © Hirsch