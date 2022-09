„Wenn sich gegnerische Trainer über uns ärgern, freut mich das“: Budelmann über Heiligenfeldes Erfolg

Von: Carsten Drösemeyer

Das richtige Rezept für Heiligenfeldes Kader hat Trainer Torben Budelmann scheinbar gefunden. © MR

Der Neuaufbau beim Fußball-Bezirksligisten SV Heiligenfelde trägt bereits erste Früchte: Obwohl in Abwehr-Allzweckwaffe Roman Obst, Mittelfeld-Gehirn Tobias Dickmann und Goalgetter Joshua Brandhoff praktisch eine komplette Achse weggebrochen ist, kommt der SVH nach vier Saisonspielen auf die stolze Ausbeute von neun Zählern und stellt zudem mit nur zwei Gegentreffern momentan die stabilste Defensive. Trotzdem bremst Heiligenfeldes Trainer Torben Budelmann aufkommende Erwartungen: „Wir befinden uns sicherlich auf einem guten Weg, aber als Spitzenteam sehe ich uns noch nicht. Das müssen wir erst gegen Titelanwärter wie den FC Sulingen oder Sudweyhe unter Beweis stellen.“

Heiligenfelde – Seine Vorsicht in allen Ehren, doch zumindest für die Abgänge der drei Korsettstangen fand Budelmann gute Lösungen. Für den langjährigen Abwehr-Allrounder Obst, der in der Mitte oder auf der rechten Seite stets exzellent seinen Job erledigte, sprangen das Innenverteidiger-Duo Tristan Godesberg/Nick Plate sowie für die rechte Seite Jost-Eike Behrens in die Bresche und heimsen für ihre bisherige Arbeit ein Sonderlob von „Budel“ ein: „Natürlich fehlt uns die große Qualität von Roman, aber wir konnten seinen Verlust auf mehrere Schultern verteilen. Und nur zwei Gegentore sprechen ja für einen guten Job.“

„Stehen als gesamtes Team ungefähr fünf Meter tiefer“

Wobei die Defensive nicht erst bei den Abwehrspielern oder gar dem bärenstarken Keeper-Duo Jörn Wachtendorf/Jan Gronewold beginnt, wie Budelmann betont: „Wir stehen als gesamtes Team mittlerweile ungefähr fünf Meter tiefer als früher. Ich denke, das tut uns gut und ist auch mit der Mannschaft abgesprochen. Hurrafußball würde momentan einfach keinen Sinn machen. Dafür haben wir nicht die Leute.“

Deshalb setzt der SVH-Coach mehr auf ehrliche Arbeit und adelt dabei vor allem sein Mittelfeld-Duo Kevin Gibek/Tobias Marquardt: „Tobi Dickmann zu ersetzen, ist nicht möglich. So einen Spieler bekommt man so schnell nicht wieder. Also versuchen wir es mit einem anderen Ansatz. Kevin als Sechser und Tobi Marquardt auf der Zehn teilen sich die Arbeit prima auf. Deshalb sind wir selbst ohne Tobi Dickmann im Mittelfeld immer noch gut aufgestellt. Nur halt etwas defensiver.“

Offenbar hat Budelmann das richtige Rezept für seinen Kader gefunden. Heiligenfelde wirkte in den ersten vier Spielen extrem stabil und äußerst unbequem zu bespielen. „Wenn sich die gegnerischen Trainer über uns ärgern, weil ihnen keine Lösungen einfallen, freut mich das“, schmunzelt Budelmann: „Ich mag unsere Ausrichtung. Jeder kämpft und läuft für den anderen. Das muss unser Weg bleiben. Selbst wenn es vielleicht nicht mehr so attraktiv anzuschauen ist wie in der Vergangenheit, und wir uns auch nicht mehr ganz so viele Chancen erspielen.“

„Budel“ zaubert Mirko Labbus als Stürmer aus dem Hut

Womit wir beim Angriff wären, dem früheren SVH-Prunkstück. Mit Edeltechnikern wie Björn Isensee oder Janek Piontek wurde im Sturmzentrum Joshua Brandhoff gesucht – und der langte zu. Leider Schnee von gestern, sodass Budelmann auch hier zum Improvisieren gezwungen war. Zur allgemeinen Verblüffung zauberte er für die Sturmmitte in Mirko Labbus einen langjährigen Abwehrrecken aus dem Hut. Ein Versuch, der laut „Budel“ schon jetzt als Erfolg zu werten ist: „Mirko ist kopfballstark und weiß, wo das Tor steht. Mir war immer klar, dass er im Sturm spielen kann.“

Und da in Tom Gronewold sowie „Edeljoker“ Sören Schütte noch weitere Knipser zur Verfügung stehen, konnte Heiligenfelde sogar den Wechsel von Brandhoff zum Ligarivalen aus Sudweyhe ordentlich kompensieren.

„Die großen Kracher warten noch“

Klingt alles nach einem Spitzenteam. Aber davon will Budelmann partout (noch) nichts wissen: „Die großen Kracher warten noch auf uns. Danach wissen wir mehr. Außerdem ist unser Kader recht klein. Das kann ebenfalls ein Nachteil werden. Für mich sind die neun Punkte alles Zähler, um den Abstand nach unten zu vergrößern.“

Okay, doch dabei muss es ja nicht bleiben. Ein weiterer Sieg am Wochenende gegen Drakenburg und der SVH hätte sich endgültig im oberen Drittel festgebissen.

Fußball-Bezirksliga, 5. Spieltag SC Twistringen - FC Sulingen (Samstag, 15.00 Uhr)

Direkter Vergleich (seit 2003): 27 Duelle, acht Siege, drei Unentschieden und zwölf Niederlagen für Twistringen (Tore: 49:60).

Wer fehlt: Tom Thiede (Muskelfaserriss), Christoph Harms (Urlaub), Kreshnik Basha (Knieprobleme), Macel Avduli (Außenbandverletzung) – Alper Yildirim (Muskelfaserriss).

Im Fokus: Die Gäste aus der Sulestadt erzielten in fünf Spielen bereits stolze 21 Treffer. Können ausgerechnet die „Blaumeisen“, die auch eher offensiv denken, den FC-Höhenflug stoppen?

Das sagen die Trainer: „Das wird eine knackige Herausforderung“, freut sich SCT-Coach Timo Rathkamp schon auf das Duell gegen den Titelfavoriten: „Vielleicht bekommen wir gegen Sulingen endlich mal Platz für Konter. Der FC ist ja offensiv ausgerichtet.“

FC-Trainer Marian Pingel möchte Twistringen allerdings „nicht ins offene Messer laufen. Natürlich wollen wir unseren prima Lauf fortsetzen, aber ich rechne mit einer schwierigen Aufgabe im kleinen Twistringer ,Käfig‘ mit wahrscheinlich vielen langen Bällen vom SCT.“ drö SV Heiligenfelde - TuS Drakenburg (Sonntag, 15.00 Uhr)

Direkter Vergleich (seit 2013): Elf Partien, sechs Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen für Heiligenfelde (Tore: 19:13).

Wer fehlt: Marvin Bade (Knieprobleme), Tobias Marquardt (Urlaub), Kevin Gibek (gesperrt), Malte Garlich (Augen-OP).

Im Fokus: Wer ersetzt beim SVH den gesperrten Kevin Gibek auf der „Sechser“-Position? Gerade das Zusammenspiel von Gibek mit „Zehner“ Tobias Marquardt funktionierte bislang prächtig, sodass Heiligenfeldes Trainer Torben Budelmann einmal mehr zum Improvisieren gezwungen ist.

Das sagt der Trainer: „Natürlich ist ein Heimspiel gegen Drakenburg immer schöner, als auf dem engen TuS-Platz antreten zu müssen“, betont SVH-Coach Budelmann: „Aber deshalb ist das noch lange kein Selbstgänger. Drakenburg hat durch das jüngste 4:0 gegen Diepholz bestimmt viel Selbstvertrauen getankt. Das wird ein hartes Stück Arbeit.“ drö TSG Seckenhausen-F. - SG Diepholz (Sonntag, 15.00 Uhr)

Direkter Vergleich (seit 2001): 17 Partien, vier Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen für Seckenhausen (Tore: 27:42).

Wer fehlt: Maurice Lutterklas (Schulterverletzung), Moritz Sagehorn, Emre Vatansever, Leonard Jaros (alle im Urlaub), Patrick Zielinski (Oberschenkelprobleme) – Tamme Alscher (gesperrt), Edgar Eirich (Achillessehnenprobleme), Lukas Sieveke (Wadenprobleme/fraglich), Anass Saadan (Verdacht auf Meniskusverletzung), Finn Heemann (Wadenprobleme).

Im Fokus: Mehr Abstiegskrimi geht nicht. Die Gäste aus der Kreisstadt warten unverändert auf den ersten Punktgewinn und auch Seckenhausen hat bislang erst drei Zähler auf dem Konto. Richtungsweisender könnte eine Partie also kaum sein.

Das sagen die Trainer: „Natürlich ist es ein Schlüsselspiel“, redet TSG-Coach Lars Behrens erst gar nicht lange um den heißen Brei herum: „Aber vielleicht tut uns dieser Druck sogar gut und ist förderlich.“

Auch der Diepholzer Co-Trainer Henrik Thoben spricht von einem „wegweisenden Match. Ein Punkt ist unser absolutes Minimalziel. Aber eigentlich hilft uns fast nur ein Sieg.“ drö TuS Wagenfeld - TuS Sudweyhe (Sonntag, 15.00 Uhr)

Direkter Vergleich (seit 2003): Elf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen für Wagenfeld (Tore: 20:26).

Wer fehlt: Mario Nolting (Sprunggelenksprobleme), Andrei Sabou (Oberschenkelzerrung), Rivaldo Brüning (Bundeswehr), Marcel Heyer (Knieprobleme), Dominik Kramer (Oberschenkelzerrung), Tjorven Schultes (Kreuzbandriss), Till Hilker (Fersenprobleme) – Joshua Brandhoff (Verdacht auf Verletzung am Syndesmoseband), Malte Pirngruber (Urlaub), Hannes Lüdeke (Grippe), Jason Traemann (Hüftprobleme), Jendrick Meissner (Knieprobleme).

Im Fokus: Der TuS Wagenfeld entwickelt sich langsam zur „Schießbude“ der Bezirksliga. In nur fünf Spielen kassierte das Südkreisteam bereits 21 Gegentreffer – also über vier Stück pro Partie. Bekommt Wagenfeld ausgerechnet gegen Titelaspirant TuS Sudweyhe die Gegentorflut in den Griff?

Das sagen die Trainer: „Wir brauchen für den Kopf endlich ein Erfolgserlebnis“, hofft Wagenfelds Coach Sergij Dikhtyar nach vier Pleiten in Folge auf etwas Zählbares: „Schon ein Punkt wäre gegen ein Spitzenteam wie Sudweyhe großartig, aber dafür müssen wir deutlich besser gegen den Ball arbeiten als zuletzt.“

Sudweyhes Trainer Philipp Meinke hingegen hat an den bisherigen Auftritten wenig auszusetzen: „Die Jungs machen das bislang richtig gut. Aber wir haben vor der Saison gesagt, dass wir um den Aufstieg spielen wollen. Also muss ein Sieg in Wagenfeld unser Anspruch sein.“ drö VfL Münchehagen - TV Neuenkirchen (Sonntag, 15.00 Uhr)

Direkter Vergleich (seit 2002): Sechs Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen für Neuenkirchen (Tore: 11:15).

Wer fehlt: Maximilian Meyer (Urlaub), Bjarne Rode (Außenband-Verletzung), Hassan Ibrahim (Knöchelblessur).

Im Fokus: Wer Joris Dettmer und Marvin Luchtmann auf dem Platz sieht, wird nicht glauben, dass sie zusammen gerade mal 36 Jahre alt sind. „Sie sind echt souverän, total ruhig am Ball. Wenn es mal sein muss, scheuen sie aber auch nicht den langen Schlag“, schwärmt TVN-Trainer Mustafa Cali von seinen Teenagern in der Defensive.

Das sagt der Trainer: Der Trend spricht gegen Neuenkirchen. Während der Aufsteiger nach bombastischem Saisonstart zuletzt zweimal verlor, ist Münchehagen nunmehr seit vier Spielen ohne Niederlage. „Wir haben auch zuletzt gute Leistungen gezigt, aber wir sollten zusehen, dass wir uns endlich auch wieder belohnen“, betont Cali: „Mit drei Punkten könnten wir zumindest Münchehagen etwas abschütteln.“ wie