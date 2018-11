Spätstarter unter sich: Brinkum empfängt Blumenthal

Blumenthal war in den Vorjahren nicht unbedingt Brinkums Lieblingsgegner: Das jüngste Liga-Duell ging aber mit 3:1 an das Team aus der Gemeinde Stuhr. Dennis Dörgeloh (am Ball) traf dabei doppelt.

Brinkum - Als sich Denis Spitzer im Frühjahr entschied, den Schritt ins Traineramt zu wagen, hatte er einen Plan. Er wolle von allen Trainern, unter denen er gearbeitet hat, das Beste mitnehmen – und dann seine eigene Philosophie entwickeln.

Also steckt vielleicht auch ein Stückchen Dennis Offermann in Spitzers Blumenthaler SV. Schließlich kickte der 31-Jährige einst beim TB Uphusen unter dem jetzigen Coach des Brinkumer SV.

Freitagabend kommt es zum Wiedersehen, wenn der Bremen-Liga-Meister um 19.00 Uhr den Blumenthaler SV empfängt. „Ich schätze Denis als Typen“, betont Offermann. Und er bewundere dessen Mut, „von null auf etwas Neues beim Blumenthaler SV aufbauen zu wollen“.

Gleich 13 Abgänge hatte das Team vom Burgwall im Sommer zu verzeichnen, darunter Leistungsträger wie Tim Penzich, Malte Tietze oder Abdullah Basdas. Kein Wunder, dass die Blumenthaler zum Saisonstart so ihre Probleme hatten. In den ersten acht Partien feierte das Team von Spielertrainer Spitzer lediglich einen Sieg. In den jüngsten drei Spielen gab es aber immerhin zwei Erfolge.

Von Startschwierigkeiten wissen auch die Brinkumer ein Liedchen zu trällern. Die Offermann-Mannschaft versemmelte den Saisonbeginn ebenfalls, scheint nun aber etwas ins Rollen zu kommen. Erstmals in der Spielzeit 2018/19 gab´s jüngst zwei Siege in Serie. „Wir wollen natürlich in dieser Erfolgsspur bleiben“, betont Offermann: „Diesen Anspruch haben wir vor einem Heimspiel gegen Blumenthal.“ Seine Mannschaft habe sich zuletzt „ein Stück weit formverbessert“ präsentiert, die Stimmung im Kader sei gut.

Im Aufschwung befindet sich auch Joshua Brandhoff. Beim 4:1 gegen Werder III am Samstag knipste der Stürmer zweifach, auch in der Woche zuvor traf er gegen die Leher TS. „Es freut mich ungemein für ,Joschi‘ – gerade weil er eine harte Zeit hinter sich hat“, sagt Offermann, der den lange am Knie verletzten Brandhoff zuletzt zweimal in die Startformation beordert hatte: „Er hat sich dafür mit Toren bedankt.“

Für Jendrik Meissner lief die Begegnung gegen Bremens Drittvertretung nicht so gut. Er musste früh mit einer Blessur am Sprunggelenk vom Platz. Für morgen ist er wohl noch keine Option.

