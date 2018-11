Sieben Burgdorf-Tore bei Stuhrs 37:29

Landesliga-Trainer Engelmann lobt Rückraummann für Leistung in Sottrum

+ © Westermann Nach seiner Schulter-OP zunehmend besser in Form: Jan Burgdorf von der HSG Stuhr (beim Wurf), der beim 37:29-Sieg des Landesligisten in Sottrum siebenmal traf. © Westermann

Sottrum - Da brannte überhaupt nichts an: Mit einem 37:29 (13:19)-Sieg setzten sich die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr am Sonntagabend beim damit weiterhin punktlosen Schlusslicht TV Sottrum durch. Dabei durften die Hausherren nur die ersten zehn Minuten ausgeglichen gestalten. Nach dem 6:4 durch Stuhrs Kreisläufer Christoph Schneider zogen die Gäste allerdings über 8:4 (11.), 11:6 (15.) und 16:11 (25.) davon. „In dieser Phase haben wir konsequent in der Abwehr gespielt“, freute HSG-Trainer Sven Engelmann: „Ich hatte gedacht, dass uns Sottrum länger Probleme bereiten würde.“