Spieler des Wochenendes: Jan Rabens' Vielseitigkeit stellt Bi Ria beim TuS Sulingen vor Luxusproblem

Von: Cord Krüger

Treffen der Generationen: Jan Rabens hängt hier Döhrens Holger Eickschen (34) ab. Am Sonntag schraubte der 18-jährige sein Tor-Konto auf acht Treffer für den TuS Sulingen hoch und hievte sein Team damit auf Landesliga-Platz 15. © Krüger

Noch am Morgen danach war der Auftritt von Jan Rabens ein Thema. „Mein Lehrer hat mich drauf angesprochen“, berichtet der Zwölftklässler des Sulinger Gymnasiums. „Echt schön, wenn sich die Leute für uns interessieren und über uns in der Zeitung lesen.“ Dort stand, dass der erst 18-Jährige seinen Fußball-Landesligisten TuS Sulingen am Sonntag mit zwei Toren und einer Vorlage zum 4:1-Heimsieg gegen Niedersachsen Döhren führte.

Sulingen – Rabens hat damit bereits acht Treffer auf seinem Konto – Platz eins der TuS-internen Torschützenliste. „Genau zähle ich da nicht mit, aber es kommt wohl hin.“ Wichtiger ist ihm die Mannschaft: „Bisher lief es für uns in dieser Saison ja nicht so gut, aber vielleicht haben wir jetzt mehr Spielglück“, hofft der 1,95-Meter-Hüne mit Blick aufs Restprogramm.

Rabens freut sich über Chance bei Bi Ria

Dass der junge Mann, der noch ein Jahr in der A-Jugend spielen könnte, aus der eigenen U 19 gleich zur Crew des TuS-Flaggschiffs stieß, hatte er so nicht geplant. „Eigentlich wollte ich in der Zweiten anfangen, weil ich nicht gern 80 Minuten in der Landesliga auf der Bank sitzen wollte.“ Doch dann zog sich die Reserve aus der Bezirksliga in die 2. Kreisklasse zurück, und der neue Erstherren-Coach Iman Bi Ria begeisterte ihn: „Er sagte mir, dass ich ein Kandidat für seine Mannschaft wäre – das hat mich gefreut.“ Bedenken vor dem großen Sprung hatte er nicht: „Ich gehe unbekümmert an solche Sachen und bin auch vor Spielen nicht nervös. Ich will einfach nur helfen.“

Das tat er – in 16 von 17 Landesliga-Partien, in 1 367 von 1 440 möglichen Minuten, auf seiner angestammten Position im Abwehrzentrum oder ganz vorn. „Es fing in einem Testspiel an, als ich auf einmal im Sturm stand und das anscheinend ganz gut geklappt hat.“

„Es ist meine Aufgabe, ihn noch besser zu machen“

Bi Ria hatte dieses „Experiment“ mit ihm gewagt. „Der Junge ist gut, aber er hat noch einen weiten Weg vor sich“, sagt Bi Ria. „Und es ist meine Aufgabe, ihn noch besser zu machen.“ Die dabei zutage geförderte Vielseitigkeit bringt den Übungsleiter bisweilen die Zwickmühle – wie vor dem Duell gegen Döhren: „Ich habe überlegt, ob ich ihn in der Innenverteidigung bringen sollte, denn da ist Jan auch bärenstark.“

Vorn allerdings ebenso. Dabei helfen ihm seine Defensiv-Erfahrungen, verrät Rabens: „Gegen den OSV Hannover haben wir ja schon sehr früh hoch zurückgelegen – weil die mit einer Top-Geschwindigkeit von einer Außenbahn auf die andere verlagert haben. Und zwar so schnell, dass man darauf nicht mal mehr mit Absprachen reagieren konnte. Das habe ich da hinten am eigenen Leib zu spüren bekommen. . .“

Der 18-Jährige merkte sich das – und reproduzierte den Spielzug gegen Döhren auf dem Weg zum 1:1, als er hinten von halbrechts bis nach vorn durchflitzte und von links uns lange Eck einschob.

„Am meisten gelernt unter Pierre Neuse“

Tempo, Zweikampfstärke – Tugenden, die sich Rabens auch außerhalb des Platzes erarbeitete: „Bis vor zwei, drei Jahren habe ich parallel noch Handball gespielt“, erinnert sich der Gymnasiast: „Fünf Tage Training und Spiele in der Woche kamen da schon zusammen.“ Alles immer für den TuS. Von den vielen Trainern „am meisten gelernt habe ich unter Pierre Neuse“, sagt er über seinen damaligen Coach aus der Fußball-C-Jugend, bis zum Sommer noch Kapitän der Ersten.

Anschauungsunterricht bei Niclas Füllkrug

Luft nach oben sieht er bei sich noch „in Sachen Kondition und Ausdauer: „Ich muss über die vollen 90 Minuten noch mehr ackern“, fordert Rabens von sich: „Unglaublich, was Julian Fehse und Lennart Greifenberg bei uns da jedes Mal runterspulen.“ Zudem „will ich an meinem Kopfballspiel arbeiten. Ich kriege noch nicht genug Druck hinter den Ball.“ Anschauungsunterricht nimmt sich der Werder-Fan bei Niclas Füllkrug: „Wie er gegen Hertha fast von der Strafraumkante das Siegtor geköpft hat – Wahnsinn.“

Am Sonntag, weit nach dem Abpfiff der eigenen Gala, guckte er Füllkrug wieder zu – und bejubelte vorm Fernseher dessen Ausgleichstreffer für Deutschland gegen Spanien. Der Abschluss eines schönen Tages für Jan Rabens.

Früher habe ich noch viel im Fitnessstudio gepumpt – bis ich gemerkt habe, dass ich als Fußballer doch eher Schnelligkeit trainieren sollte.